Kumari Srimathi | ఓటీటీ ప్రీమియర్ డేట్ ఫిక్స్ చేసుకున్న ‘కుమారి శ్రీమతి’.. స్ట్రీమింగ్ ఎప్పుడంటే?

September 18, 2023 / 12:40 PM IST

Nithya Menen | దాదాపు పన్నెండేళ్ల క్రితం వచ్చిన ‘అలా మొదలైంది’ సినిమాతో తెలుగు చిత్రసీమలోకి అడుగపెట్టింది మలయాళ బ్యూటీ నిత్యామీనన్‌. తొలి సినిమాతోనే తిరుగులేని పాపులారిటీ తెచ్చుకుంది. ఆ తర్వాత ‘ఇష్క్‌’, ‘గుండెజారి గల్లంతయ్యిందే’, ‘మళ్లీ మళ్లీ ఇది రాని రోజు’ ఇలా బ్యాక్‌ టు బ్యాక్‌ హిట్లతో అనతికాలంలోనే అగ్ర కథానాయికగా పేరు సంపాదించుకుంది. ఆ మధ్య కాస్త డల్‌ అయినట్లు కనిపించినా.. ‘భీమ్లానాయక్‌’, ‘తిరు’ సినిమాలతో మళ్లీ తిరిగి హిట్ ట్రాక్‌లోకి వచ్చేసింది. ప్రస్తుతం నిత్యామీనన్ చేతిలో రెండు సినిమాలు. ఒక వెబ్ సిరీస్ ఉంది. అందులో లేడి ఓరియెంట్‌ కాన్సెప్ట్‌లో తెరకెక్కుతున్న వెబ్ సిరీస్ ‘కుమారి శ్రీమతి’ ఒకటి. గోమతేష్ ఉపాధ్యాయ్‌ దర్శకత్వం వహిస్తున్న ఈ వెబ్ సిరీస్ నేరుగా ఓటీటీలో రిలీజ్‌ కానుంది. ఇప్ప‌టికే ఈ సిరీస్ నుంచి గ్లింప్స్‌ను రిలీజ్ చేసిన మేకర్స్ తాజాగా ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్ అప్‌డేట్ ఇచ్చారు.

ప్ర‌ముఖ ఓటీటీ ప్లాట్‌ఫామ్ అమెజాన్‌ ప్రైమ్‌లో సెప్టెంబ‌ర్ 28 నుంచి ఈ వెబ్ సిరీస్ స్ట్రీమింగ్ కానున్న‌ట్లు మేక‌ర్స్ సోష‌ల్ మీడియాలో వెల్ల‌డించారు. స్వప్న సినిమాస్‌ బ్యానర్‌పై తెరకెక్కిన ఈ వెబ్ సిరీస్ తెలుగుతో పాటు తమిళ, మలయాళ, హిందీ భాషల్లో స్ట్రీమింగ్‌ కానుంది. అవసరాల శ్రీనివాస్ ఈ వెబ్ సిరీస్‌కు కథను అందించాడు.

join srimathi on her unconventional quest to fix her dysfunctional life! 🏡#KumariSrimathiOnPrime, Sept 28 pic.twitter.com/SPTCTLrLhk

— prime video IN (@PrimeVideoIN) September 18, 2023