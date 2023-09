September 21, 2023 / 11:40 AM IST

Sharwanand | టాలీవుడ్‌లో ఉన్న మోస్ట్ ప్రామిసింగ్ యాక్టర్లలో ఒకడు శర్వానంద్‌ (Sharwanand). గతేడాది ‘ఆడవాళ్లు మీకు జోహార్లు’, ‘ఒకే ఒక జీవితం’ సినిమాలతో ప్రేక్షకుల ముందుకొచ్చాడు శర్వానంద్‌. ఈ టాలెంటెడ్‌ హీరో గతేడాది టైమ్‌ లైన్‌ కాన్సెప్ట్‌తో తెరకెక్కిన ఒకే ఒక జీవితం సినిమాతో మంచి హిట్టందుకున్నాడు. ఇక లేటెస్ట్‌ టాక్ ప్రకారం శర్వానంద్‌ ఖాతాలో మూడు తెలుగు సినిమాలున్నాయి. వీటిలో ఒకటి శ్రీరామ్ ఆదిత్య (Sriram Aditya) డైరెక్షన్‌లో చేస్తున్న సినిమా. Sharwa35గా వస్తున్న ఈ మూవీ ఇప్ప‌టికే షూటింగ్ కంప్లీట్ చేసుకుంది. ఇదిలా ఉంటే ఈ సినిమా నుంచి మేక‌ర్స్ సాలిడ్ అప్‌డేట్ ఇచ్చారు.

ఈ చిత్రంలో ఉప్పెన ఫేం కృతిశెట్టి ఫీ మేల్ లీడ్ రోల్‌లో నటిస్తుండ‌గా.. నేడు కృతిశెట్టి పుట్టినరోజు. ఈ సంద‌ర్భంగా బ‌ర్త్‌ డే విషెస్ చెబుతూ శర్వా 35 నుంచి కృతిశెట్టి ఫ‌స్ట్ లుక్ పోస్ట‌ర్‌ను మేక‌ర్స్ విడుద‌ల చేశారు. ఇక ఈ మూవీ టైటిల్‌తో పాటు టీజర్ ఈవెంట్‌ల‌కు సంబంధించిన అప్‌డేట్‌లను త్వరలోనే ప్ర‌క‌టించ‌నున్న‌ట్లు మేక‌ర్స్ ట్విట్ట‌ర్‌లో రాసుకోచ్చారు.

Wishing Our Incredibly Talented & Ever Gorgeous @IamKrithiShetty a very happy birthday 🎉

A Beautiful Surprise awaits you @ 11:07 Am😍

Stay Tuned to https://t.co/FHXnrWACs0 @ImSharwanand @SriramAdittya @vishwaprasadtg @vivekkuchibotla @HeshamAWMusic @VishnuSarmaDOP… pic.twitter.com/lhhiQctosM

— People Media Factory (@peoplemediafcy) September 21, 2023