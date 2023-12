Kota Bommali PS | ఓటీటీలోకి రాబోతున్న ‘కోట బొమ్మాళి పీఎస్‌’… స్ట్రీమింగ్ ఎప్పుడంటే.?

December 31, 2023 / 02:48 PM IST

Kota Bommali Movie | టాలీవుడ్ హీరో శ్రీకాంత్‌ (Srikanth Meka), వరలక్ష్మి శరత్‌కుమార్‌(Varalakshmi), రాహుల్‌ విజయ్‌, శివాని రాజశేఖర్ (Shivani Rajashekar) ప్ర‌ధాన పాత్ర‌ల్లో వ‌చ్చిన‌ చిత్రం ‘కోట బొమ్మాళి పీఎస్‌’(Kota bommali Ps). మలయాళంలో విజయవంతమైన ‘నయట్టు’ సినిమాకు ఈ సినిమా రీమేక్‌గా వ‌చ్చింది. తేజ మార్ని ఈ చిత్రానికి ద‌ర్శ‌క‌త్వం వ‌హించాడు. న‌వంబ‌ర్ 24న ప్రేక్ష‌కుల ముందుకు వ‌చ్చిన ఈ చిత్రం బాక్సాఫీస్ వ‌ద్ద మంచి విజయాన్ని అందుకుంది. ఇదిలావుంటే.. తాజాగా ఈ చిత్రం ఓటీటీ లాక్ చేసుకుంది.

ప్ర‌ముఖ తెలుగు ఓటీటీ దిగ్గ‌జం ఆహాలో సంక్రాంతి కానుక‌గా ఈ మూవీ స్ట్రీమింగ్ కానుంది. ఈ విష‌యాన్ని చిత్ర యూనిట్ సోష‌ల్ మీడియాలో వెల్ల‌డిస్తూ.. రాజకీయ వ్యవస్థను, నాయకులను ప్రశ్నించి నిలదీసిన ముగ్గురు పోలీసుల కథ ఈ కోట బొమ్మాళి పీఎస్‌… ఈ సంక్రాంతికి, మీ ఆహలో! అంటూ రాసుకోచ్చింది. గీతాఆర్ట్స్2 పతాకంపై బన్నీ వాసు, విద్య కొప్పినీడి ఈ సినిమాను నిర్మించ‌గా. ఈ చిత్రానికి కెమెరా: జగదీష్‌ చీకాటి, సంగీతం: రంజిన్‌ రాజ్‌, మిధున్‌ ముకుందన్‌.

రాజకీయ వ్యవస్థను, నాయకులను ప్రశ్నించి నిలదీసిన ముగ్గురు పోలీసుల కథ ఈ #KotabommaliPS కథ… ఈ సంక్రాంతి కి, మీ ఆహలో!

