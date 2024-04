Kollywood Start Heroes Are Coming In Same Month

Kollywood | ఒకే నెలలో బరిలోకి ముగ్గురు స్టార్ హీరోలు.. క్రేజీ ఫైట్ గురూ..!

April 6, 2024 / 01:10 PM IST

Kollywood | బాక్సాఫీస్ వద్ద స్టార్ హీరోలు ఒకే నెలలో పోటీ పడితే ఎలా ఉంటుంది. మూవీ లవర్స్‌, అభిమానులకు మాత్రం పండగే అని చెప్పొచ్చు. అలాంటి విజువల్‌ ఫీస్ట్‌ త్వరలోనే ఉండబోతుందని కోలీవుడ్ (Kollywood) సర్కిల్ సమాచారం. త్వరలోనే ముగ్గురు స్టార్ హీరోలు ఒకేసారి బరిలో దిగబోతున్నారని తాజా అప్‌డేట్స్‌ నెట్టింట హల్‌ చల్ చేస్తున్నాయి. ఇంతకీ ఆ స్టార్ యాక్టర్లు ఎవరనే కదా మీ డౌటు. విక్రమ్‌, ధనుష్‌, కమల్ హాసన్‌. ఈ ముగ్గురూ బ్యాక్‌ టు బ్యాక్ ప్రాజెక్టులతో బిజీగా ఉన్న వారే కావడం విశేషం.

కాగా వీటిలో ఒకటి లెజెండరీ డైరెక్టర్‌ శంకర్‌ దర్శకత్వం వహిస్తున్న ఇండియన్ 2 (Indian 2). కమల్‌హాసన్ (Kamal Haasan)‌ టైటిల్‌ రోల్‌లో నటిస్తున్నాడు. ఈ చిత్రాన్ని జూన్ 13 లేదా 14న విడుదల చేసేందుకు సన్నాహాలు చేస్తున్నారని ఓ వార్త ఇప్పటికే ఆన్‌లైన్‌లో వైరల్ అవుతోంది.

మరోవైపు విక్రమ్ (Vikram) న‌టిస్తున్న ప్రాజెక్టుల్లో ఒకటి తంగలాన్‌ (Thangalaan). కోలార్‌ గోల్డ్‌ ఫీల్డ్స్‌ (కేజీఎఫ్‌)లో జరిగిన వాస్తవ సంఘటనల ఆధారంగా తెర‌కెక్కిస్తోన్న ఈ చిత్రంలో మ‌ల‌బార్ సోయగం మాళవిక మోహనన్‌ ఫీ మేల్ లీడ్ రోల్‌లో న‌టిస్తోంది. ఈ చిత్రాన్ని కూడా జూన్‌లో రిలీజ్ చేసేందుకు ప్లాన్ చేస్తున్నారని ఇన్‌సైడ్‌ టాక్‌.

కోలీవుడ్ స్టార్ హీరో ధనుష్‌ (Dhanush) ప్రస్తుతం వరుస సినిమాలను లైన్‌లో పెట్టాడని తెలిసిందే. వీటిలో ఒకటి ధనుష్‌ స్వీయ దర్శకత్వంలో నటిస్తున్న రాయన్‌ (Raayan). డీ50వ (D50)గా వస్తున్న ఈ చిత్రం నుంచి ధనుష్ గుండుతో మెడలో రుద్రాక్షమాల వేసుకొని కనిపిస్తున్న లుక్‌తోపాటు మరో లుక్‌ విడుదల చేయగా.. టాక్ ఆఫ్ ది ఇండస్ట్రీగా నిలుస్తున్నాడు. ఈ మూవీని జూన్ 7న విడుదలకు సన్నాహాలు కొనసాగిస్తున్నారు. ఒకవేళ ఇదే నిజమైతే బాక్సాఫీస్ వద్ద క్రేజీ పోరు చాలా ఆసక్తికరంగా మారనుందడంలో ఎలాంటి సందేహం లేదు.

The next big films are releasing in Tamil cinema in June. Dhanush- #Raayan – June 7

Kamal – #Indian2 – June 13

Chiyaan – #Thangalaan – June Which movie are you looking forward to the most…?#Dhanush #KamalHaasan #ChiyaanVikram pic.twitter.com/qiqMkOsRmb — Movie Tamil (@MovieTamil4) April 6, 2024

డానియల్‌తో మాళవిక మోహనన్‌..

Super fun catching up with @DanCaltagirone in London after so many months! ☺️ Both of us are so excited for you guys to finally watch #Thangalaan ! Can’t wait ☺️ pic.twitter.com/1Svlm7xgD5 — Malavika Mohanan (@MalavikaM_) October 16, 2023

మాళవికా మోహనన్‌ తంగలాన్ లుక్‌..

మాళవికామోహనన్‌ కర్రసాము..

. @MalavikaM_ practices Silambam, a form of Indian martial art which originated in Tamil Nadu!#MalavikaMohanan pic.twitter.com/YzqSXx2ASK — Ramesh Bala (@rameshlaus) October 3, 2023

తంగలాన్ మేకింగ్ గ్లింప్స్‌ వీడియో..

#Dhanush‘s #Raayan planning for JUNE 7th Pan India release 💥

Teaser expected on Apr 14th as Tamil New year special ✌️ Seems it will be the Next immediate Bigge coming from Kollywood 🤞🔥 pic.twitter.com/9XSDe30bSL — heyopinions (@heyopinions) April 4, 2024

#D50 #DD2wrapped. My sincere thanks to the entire crew and cast. Also a big thanks to Kalanithi Maran sir and Sun Pictures for supporting my vision. — Dhanush (@dhanushkraja) December 14, 2023

