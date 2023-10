Koffee with Karan | ‘కాఫీ విత్ కరణ్’ కొత్త సీజన్ వచ్చేస్తోంది.. ప్రోమో చూశారా.!

October 4, 2023 / 01:29 PM IST

Koffee with Karan | బాలీవుడ్ స్టార్ డైరెక్టర్, ప్రొడ్యూసర్‌ కరణ్ జోహార్ (Karan Johar) గురించి పెద్ద‌గా ప‌రిచయం అక్క‌ర్లేదు. ఈ ఏడాది రాకీ ఔర్ రాణి కి ప్రేమ్ కహానీ (RRPK) సినిమాతో బ్ల‌క్ బ‌స్ట‌ర్ అందుకున్నాడు. ఇక క‌ర‌ణ్ యాంకర్‌గా చేసే కాఫీ విత్ కరణ్ షో (Koffee with Karan) గురించి అందరికి తెలిసిందే. ఇప్పటికే ఏడు సీజన్‌లు విజయవంతంగా పూర్తి చేసుకున్న ఈ షో తాజాగా ఏనిమిదో సీజన్ (Koffee with Karan New Season) కోసం రెడీ అవుతుంది. తాజాగా ఈ సీజ‌న్ సంబంధించి కరణ్ జోహార్ సాలిడ్ అప్‌డేట్ ఇచ్చాడు.

కాఫీ విత్ కరణ్ సీజన్ 8 (Koffee with Karan 8) అక్టోబ‌ర్ 26 నుంచి ప్రారంభంకానున్న‌ట్లు కరణ్ జోహార్ సోష‌ల్ మీడియా వేదిక‌గా ప్ర‌క‌టించాడు. దీనితో పాటు ఒక ప్రోమో కూడా విడుదల చేశాడు. ఇక గ‌త సీజ‌న్ లానే ఈ సీజ‌న్ కూడా ప్ర‌ముఖ ఓటీటీ ప్లాట్‌ఫామ్ డిస్నీ+ హాట్‌స్టార్‌లో టెలికాస్ట్ అవ్వనుంది.

Who would have thought that his harshest critic is his own Konscience? Watch what’s brewing between the two and get ready for season 8! #HotstarSpecials #KoffeeWithKaran Season 8 – Streams from 26th October. #KWKS8OnHotstar pic.twitter.com/E5FFmXuShP

— Disney+ Hotstar (@DisneyPlusHS) October 4, 2023