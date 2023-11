Rules Ranjann | గెట్ రెడీ.. ఓటీటీలో కిరణ్‌ అబ్బవరం రూల్స్ రంజన్‌

November 29, 2023 / 04:51 PM IST

Rules Ranjann | టాలీవుడ్‌లో కంటెంట్‌ను నమ్మి సినిమా చేసే యువ హీరోల్లో ఒకడు కిరణ్‌ అబ్బవరం (Kiran Abbavaram). ఈ టాలెంటెడ్‌ యాక్టర్‌ టైటిల్‌ రోల్‌లో నటించిన చిత్రం రూల్స్‌ రంజన్ (Rules Ranjann)‌. రుథిరమ్‌ కృష్ణ డైరెక్ట్‌ చేశాడు. డీజే టిల్లు ఫేం నేహాశెట్టి (Neha shetty) హీరోయిన్‌గా నటించిన ఈ మూవీ అక్టోబర్ 6న థియేటర్లలో గ్రాండ్‌గా విడుదలైంది. బాక్సాఫీస్ వద్ద యావరేజ్‌ టాక్‌ తెచ్చుకున్న రూల్స్‌ రంజన్‌ను థియేటర్లలో మిస్సయిన వారి కోసం ఇంట్రెస్టింగ్ అప్‌డేట్ అందించారు మేకర్స్‌.

రూల్స్‌ రంజన్‌ పాపులర్ తెలుగు ఓటీటీ ప్లాట్‌ఫాం ఆహాలో నవంబర్ 30 నుంచి డిజిటల్ డెబ్యూ ఇస్తోంది. సాయంత్రం 6 గంటల నుంచి రూల్స్‌ రంజన్‌ స్ట్రీమింగ్ కానుంది. ఈ విషయాన్ని తెలియజేస్తూ లాంఛ్ చేసిన లుక్ వైరల్ అవుతోంది. మరి ఆహాలో సినిమాకు ఎలాంటి స్పందన వస్తుందో చూడాలంటున్నారు సినీ జనాలు. ఈ చిత్రాన్ని ఏఎం రత్నం సమర్పణలో స్టార్‌ లైన్‌ ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్‌ బ్యానర్‌పై దివ్యాంగ్‌ లావణ్య, మురళీ కృష్ణ వేమూరి నిర్మించారు.

ఈ మూవీలో మెహర్ చాహల్‌, వెన్నెల కిశోర్‌, సుబ్బరాజు, హైపర్ ఆది, వైవా హర్ష, అన్నూ కపూర్‌, అజయ్‌, అతుల్ పర్చురే, విజయ్‌ పాట్కర్‌, మకరంద్‌ దేశ్‌పాండే, నెల్లూరు సుదర్శన్‌, గోపరాజు రమణ, అభిమన్యు సింగ్, సిద్దార్థ్ సేన్ ఇతర నటీనటులు కీలక పాత్రల్లో నటించారు. ఈ చిత్రానికి అమ్రిష్‌ సంగీతం అందించాడు. కిరణ్‌ అబ్బవరం మరోవైపు KA9 ప్రాజెక్ట్‌కు కూడా గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చాడని తెలిసిందే.

ఓటీటీలో రూల్స్ రంజన్‌..

Rules Ranjann is coming to rewrite the rules book!👨🏻‍💻📷 #RulesRanjann Premieres November 30 at 6 pm. pic.twitter.com/ULHZPtTyNx

— ahavideoin (@ahavideoIN) November 29, 2023