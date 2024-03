Holi Celebrations | హోలీ.. రంగులకేళీ.. సినీతారల సెలబ్రేషన్స్‌ చూశారా..? వైరలవుతున్న ఫొటోలు

March 25, 2024 / 04:49 PM IST

Holi Celebrations | దేశవ్యాప్తంగా హోలీ సంబరాలు అంబరాన్నంటాయి (Holi Celebrations). చిన్నా పెద్దా తేడాలేకుండా అంతా రంగుల పండుగలో మునిగితేలుతున్నారు. సినీ తారలు, రాజకీయ ప్రముఖులు ఇలా ప్రతి ఒక్కరూ రంగులు చల్లుకుంటూ ఆనందంగా గడుపుతున్నారు. పలువురు సినీ తారలు కూడా హోలీని సందడిగా జరుపుకున్నారు. వైట్‌ డ్రెస్సులు ధరించి రంగురంగుల పొడిని చల్లుకుంటూ ఎంజాయ్‌ చేశారు.

కొత్త జంటల హోలీ వేడుకలు..

బాలీవుడ్‌ స్టార్స్‌ రకుల్‌ ప్రీత్‌సింగ్‌ – జాకీ భగ్నానీ ఇటీవలే పెళ్లి చేసుకున్న విషయం తెలిసిందే. వివాహం అనంతరం తొలి హోలీ కావడంతో ఈ జంట ఎంతో సరదాగా జరుపుకున్నారు. మరో కొత్త జంట పుల్కిత్‌ సామ్రాట్‌ – కృతి కర్బందా కూడా తొలి హోలీ వేడుకలను ఉత్సాహంగా జరుపుకున్నారు. ఇందుకు సంబంధించిన ఫొటోలు, వీడియోలను సామాజిక మాధ్యమాల ద్వారా అభిమానులతో పంచుకున్నారు. ఈ సందర్భంగా అందరికీ హోలీ శుభాకాంక్షలు తెలిపారు.

అదేవిధంగా పలువురు బీటౌన్‌ తారలు కూడా హోలీని ఘనంగా జరుపుకున్నారు. కియారా అడ్వాణీ – సిద్ధార్థ్‌ మల్హోత్రా, దిశా పటానీ, టైగర్‌ ష్రూఫ్‌, బాలీవుడ్‌ యాక్షన్‌ హీరో అక్షయ్‌ కుమార్‌, విజయ్‌ దేవరకొండ, మృణాల్‌ ఠాకూర్‌, సోహా అలీఖాన్‌, సారా అలీఖాన్‌, అనన్య పాండే తదితర స్టార్స్‌ రంగుల పండుగరోజు సందడి చేశారు. ఈ సెలబ్రేషన్స్‌కు సంబంధించిన ఫొటోలను వారు సామాజిక మాధ్యమాల ద్వారా పంచుకుంటూ అభిమానులకు హోలీ శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. ప్రస్తుతం తారల హోలీ వేడుకలకు సంబంధించిన ఫొటోలు, వీడియోలు సోషల్‌ మీడియా ట్రెండింగ్‌లో ఉన్నాయి.

the start of something new! ✨

—new beginnings on the ocassion of holi 🙏#KanganaRanaut #Holi pic.twitter.com/gqEssq2MME

— ᴋᴀɴɢᴀɴᴀ ꜰᴀɴ (@KanganaFansR) March 25, 2024