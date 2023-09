Khushi Movie | ఓటీటీలోకి వచ్చేస్తున్న ఖుషీ సినిమా.. స్ట్రీమింగ్‌ ఎప్పుడంటే?

September 24, 2023 / 10:53 AM IST

Khushi Movie | లైగర్‌ వంటి అల్ట్రా డిజాస్టర్‌ తర్వాత ఏడాది గ్యాప్‌ తీసుకుని ఇటీవలే ఖుషీతో ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చాడు విజయ్‌ దేవరకొండ. లైగర్‌.. అంత పెద్ద డిజాస్టర్‌ అయినా.. ఖుషీ సినిమాకి భారీ ఓపెనింగ్స్‌ వచ్చాయి. నిజానికి ఈ సినిమాకు ముందు నుంచి పాజిటీవ్‌ హైపే నెలకొంది. దానికి తోడు పాటలు, ట్రైలర్‌ ఒక దానికి మించి మరొకటి జనాల్లో తిరుగులేని హైప్‌ నెలకొల్పాయి. సెప్టెంబర్‌ 1న సోలోగా రిలీజైన ఈ సినిమాకు మరీ అంత పాజిటీవ్‌ రివ్యూలు ఏమి రాలేవు కానీ.. ఒక్కసారి హ్యాపీగా చూసేయొచ్చు అనే టాక్‌ మాత్రం తెచ్చుకుంది. దాంతో ఫ్యామిలీ ఆడియెన్స్‌ సహా యూత్‌ థియేటర్‌ల వైపు పరుగులు తీశారు. తొలిరోజు రూ.30 కోట్ల రేంజ్‌లో కలెక్షన్‌లు కొల్లగొట్టి విజయ్‌ బాక్సాఫీస్‌ స్టామినా ఏంటో మరోసారి నిరూపించాడు. ఇక వరుసగా రెండు, మూడు రోజులు ఊహించని రేంజ్‌లో కలెక్షన్‌లు కొల్లగొట్టింది.

అయితే వీక్‌ డేస్‌లో మాత్రం ఈ సినిమా మరీ వీక్‌ అయిపోయింది. ఎంతలా ఉంటే మూడు రోజుల్లో రూ.70 కోట్లు కొల్లగొట్టిన సినిమా.. ఆ తర్వాత పట్టు మని పది కొట్లు కూడా కలెక్ట్‌ చేయలేకపోయింది. నైజాం, ఓవర్సీస్‌లో బ్రేక్‌ ఈవెన్‌ మార్క్‌ టచ్‌ చేసిన ఖుషీ.. ఆంధ్రాలో ఫ్లాప్‌ వెంచర్‌గానే మిగిలిపోయింది. ఇక ఫైనల్‌ రన్‌లో ఈ సినిమా దాదాపు రూ.12 కోట్ల నష్టాన్ని మిగిల్చింది. ఇక ఈ సినిమా ఓటీటీలోకి ఎప్పుడెప్పుడు వస్తుందా అని డిజిటల్‌ ప్రియులు ఎంతగానో ఎదురు చూస్తున్నారు. కాగా తాజాగా ఈ సినిమా ఓటీటీ డేట్‌ను లాక్‌ చేసుకుంది.

ఖుషి సినిమా రైట్స్‌ను నెట్‌ఫ్లిక్స్‌ సంస్థ భారీ ధరకు దక్కించుకుంది. కాగా అక్టోబర్‌ 1 నుంచి ఈ సినిమా స్ట్రీమింగ్‌ కాబోతున్నట్లు నెట్‌ఫ్లిక్స్‌ సంస్థ స్వయంగా వెల్లడించింది. శివ నిర్వాణ దర్శకత్వం వహించిన ఈ సినిమాలో సమంత హీరోయిన్‌గా నటించింది. మైత్రీ సంస్థ నిర్మించిన ఈ సినిమాకు హేషమ్‌ అబ్దుల్‌ వాహద్‌ స్వరాలు సమకూర్చాడు.

Andhariki kushi icche subhavaartha. #Kushi is coming to Netflix in Telugu, Tamil, Malayalam, Kannada and Hindi on 1st October. #KushiOnNetflix pic.twitter.com/oukj4hlM7u

— Netflix India South (@Netflix_INSouth) September 24, 2023