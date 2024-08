August 29, 2024 / 10:04 PM IST

Khushbu Sundar | మాలీవుడ్‌ సినీ పరిశ్రమలోని జస్టిస్‌ హేమ కమిటీ నివేదిక అలజడి సృష్టిస్తున్నది. కమిటీ ఇచ్చిన నివేదికలో విస్తుపోయే విషయాలు వెలుగులోకి వచ్చాయి. పలువురు నటీమణులు తాము క్యాస్టింగ్‌ కౌచ్‌ బారినపడ్డామని, లైంగిక వేధింపులు ఎదుర్కొంటున్నట్లుగా చెప్పారని కమిటీ తన నివేదికలో వెల్లడించింది. ఆ తర్వాత పలువురు నటీమణులు తమకు ఎదురైన పలువురు ఆరోపణలు చేసిన నేపథ్యంలో #మీటూ వ్యవహారంలో ఇప్పటి వరకు 17 వరకు కేసులు నమోదయ్యాయి. ఈ క్రమంలో సినీ నటి, జాతీయ మహిళా కమిషన్‌ సభ్యురాలు ఖుష్బూ సుందర్‌ స్పందించారు. ఓ జాతీయ మీడియా సంస్థతో నివేదికపై తన అభిప్రాయాలను వెల్లడించారు.

మహిళలు పనిచేసే ప్రతిచోట ఇలాంటి పోర్టులు, కమిషన్లు ఉండాలన్నారు. మహిళల సంరక్షణకు ప్రతి ఒక్కరూ పాటుపడాలని కోరారు. ఒక్క మలయాళ ఫిల్మ్‌ ఇండస్ట్రీలోనే కాకుండా ప్రతి పరిశ్రమలో ఇలాంటి పరిస్థితులే ఉన్నాయని.. మహిళలు పనిచేసే ప్రతి విభాగంలోనూ జస్టిస్‌ హేమ కమిటీ రిపోర్ట్‌లాంటి కమిషన్‌ ఉండాలన్నారు. పలురంగాల్లో మహిళలు వేధింపులు ఎదుర్కొంటున్నారన్నారు. అయితే, అన్నిచోట్ల ఇలాంటి పరిస్థితులే ఉన్నాయని చెప్పడానికి లేదని.. మహిళ ఎప్పుడూ స్వతంత్రంగా నిలబడాలని.. ఏ సందర్భంలోనూ రాజీపడొద్దని.. సర్దుకుపోయే మనస్తత్వం ఉండకూడదన్నారు. రాజీపడ్డారంటే ఆ బాధ జీవితాంతం వేధిస్తూనే ఉంటుందన్నారు. ఫిల్మ్‌ ఇండస్ట్రీ చిన్నదని.. ఎక్కువగా డబ్బులు సంపాదించే ఇండస్ట్రీ అయినా భారత ప్రభుత్వం గుర్తించలేదన్నారు.

అనేక రంగాల్లో మహిళలు ఇదేరకమైన దాడులకు గురవుతుందని.. దీన్ని మనం గుర్తించగలగాలన్నారు. మహిళలు ముందుకువచ్చి మాట్లడగలిగేలా కమిటీలను రూపొందించాలన్నారు. సోషల్‌ మీడియాలో అందరూ స్పందించాల్సిన అవసరం లేదన్న బీజేపీ నాయకురాలు.. స్పందించకపోవడం వారి వ్యక్తిగత విషయమని.. అయితే, సమస్య ఎదురైన వెంటనే మహిళలు దానిపై మాట్లాడాలని సూచించారు. మలయాళ ఇండస్ట్రీలో లైంగిక వేధింపులను బయటపెట్టేందుకు జస్టిస్‌ హేమ కమిటీ ఎంతో ఉపయోగపడిందని.. కెరీర్‌లో రాణించాలనుకునే వారికి వేధింపులు, కమిట్‌మెంట్‌ పరిస్థితులు ఎదురవుతున్నాయని ఆరోపించారు. పురుషులకు ఇలాంటి పరిస్థితులు ఉండొచ్చని.. ఎక్కువగా వేధింపులు ఎదుర్కొనేది మహిళలేనన్నారు.

💔 This moment of #MeToo prevailing in our industry breaks you. Kudos to the women who have stood their ground and emerged victorious. ✊ The #HemaCommittee was much needed to break the abuse. But will it?

Abuse, asking for sexual favors, and expecting women to compromise to…

— KhushbuSundar (@khushsundar) August 28, 2024