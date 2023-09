September 18, 2023 / 03:00 PM IST

Khufiya Movie | సీనియర్ హీరోయిన్ టబు (Tabu) గురించి తెలుగు ఇండస్ట్రీలో ప్రత్యేకంగా పరిచయం అవసరం లేదు. ఇండస్ట్రీకి పరిచయం అయిందే తెలుగు సినిమాతో. కూలీ నెం 1 సినిమాలో వెంకటేష్ కు జోడీగా నటించింది. ఆ తర్వాత నాగార్జున, చిరంజీవి, బాలకృష్ణ లాంటి సీనియర్ హీరోలతో జోడీ కట్టింది. తెలుగులో నటిస్తూనే తమిళం, హిందీలో కూడా స్టార్ హీరోయిన్ గా వెలిగిపోయింది ఈమె. ముఖ్యంగా బాలీవుడ్ లో తనకంటూ ప్రత్యేక గుర్తింపు సంపాదించుకుంది. వయసు 51 దాటిన తర్వాత కూడా ఇప్పటికీ వరుస‌ సినిమాలతో బిజీగా ఉంది. కాగా.. ట‌బు తాజాగా న‌టిస్తున్న క్రేజీ ప్రాజెక్ట్ ఖుఫియా (Khufiya). ఈ సినిమాకు బాలీవుడ్ స్టార్ డైరెక్ట‌ర్ విశాల్ భ‌ర‌ద్వాజ్ (Vishal Bharadwaj) ద‌ర్శ‌క‌త్వం వ‌హిస్తున్నాడు.

మీర్జాపూర్ ఫేమ్ అలీ ఫజల్ (Ali Fazal), వామికా గబ్బి (Wamiqa Gabbi) త‌దిత‌రులు ప్ర‌ధాన పాత్ర‌ల్లో న‌టిస్తున్నారు. ఇప్ప‌టికే ఈ మూవీ నుంచి ఫ‌స్ట్ లుక్‌తో టీజ‌ర్ విడుద‌ల చేయ‌గా అవి ప్రేక్ష‌కుల‌ను విప‌రీతంగా ఆక‌ట్టుకున్నాయి. తాజాగా ఈ మూవీకి సంబంధించి మేక‌ర్స్ సాలిడ్ అప్‌డేట్ ఇచ్చారు. వినాయక చవితి పండుగ కానుక‌గా.. ఈ సినిమా ట్రైల‌ర్‌ను మేక‌ర్స్ సోష‌ల్ మీడియాలో విడుద‌ల చేశారు.

Yahan hathiyaar ke roop hain alag, aur jung hai khufiya. In a world of spies, the traitor must be brought to light.#Khufiya, streaming from Oct 5, only on Netflix! pic.twitter.com/bMOwzU2QpJ

— Netflix India (@NetflixIndia) September 18, 2023