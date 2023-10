keerthy Suresh | చీరకట్టులో కీర్తిసురేశ్ మెరుపులు.. ఇంతకీ స్పెషల్‌ ఏంటో తెలుసా..?

Keerthy Suresh Saree Looks Goes Viral In Online

keerthy Suresh | నేషనల్ అవార్డు విన్నింగ్ బ్యూటీ కీర్తి సురేశ్‌ (Keerthy Suresh) ఓ వైపు సినిమాలతో వినోదాన్ని అందిస్తూనే.. మరోవైపు సోషల్ మీడియాలో కొత్త కొత్త లుక్స్‌తో అందరినీ మెస్మరైజ్ చేస్తుంటుందని తెలిసిందే. తాజాగా ఈ సుందరి సంప్రదాయ చీరకట్టులో సందడి చేసింది.

keerthy Suresh | ఇండియన్ ఫిలిం ఇండస్ట్రీలో వన్ ఆఫ్‌ ది టాలెంటెడ్ హీరోయిన్లల జాబితాలో టాప్‌లో ఉంటుంది కోలీవుడ్ భామ కీర్తి సురేశ్‌ (Keerthy Suresh). ఈ నేషనల్ అవార్డు విన్నింగ్ బ్యూటీ ఓ వైపు సినిమాలతో వినోదాన్ని అందిస్తూనే.. మరోవైపు సోషల్ మీడియాలో కొత్త కొత్త లుక్స్‌తో అందరినీ మెస్మరైజ్ చేస్తుంటుందని తెలిసిందే. ట్రెండీ లుక్‌లోనైనా.. సంప్రదాయ వస్త్రధారణలోనైనా.. అందరినీ ఇంప్రెస్ చేయాలంటే ఈ భామ తర్వాతే ఎవరైనా..అని నెట్టింట పోస్ట్‌ చేసే స్టిల్స్‌ చెబుతుంటాయి.

తాజాగా ఈ సుందరి సంప్రదాయ చీరకట్టులో సందడి చేసింది. ఇంతకీ కీర్తిసురేశ్ ఇలా దర్శనమివ్వడానికి స్పెషల్‌ ఏముంది అనుకుంటున్నారా..? కీర్తిసురేశ్‌ కోయంబత్తూరు (Coimbatore)లో వరమహాలక్ష్మి సిల్స్‌ షోరూంను ప్రారంభించింది. చీరకట్టులో మెరిసిపోతున్న కీర్తిసురేశ్‌ను చూసేందుకు జనాలు పెద్ద సంఖ్యలో షోరూం దగ్గరకు వచ్చారు. ఈ సందర్భంగా అభిమానులతో సెల్ఫీ దిగింది కీర్తిసురేశ్‌. ఇప్పుడీ ఫొటోలు నెటిజన్ల మనసు దోచేస్తున్నాయి. తెలుగు, తమిళం, మలయాళ భాషల్లో సినిమాలు చేస్తూ వన్ ఆఫ్‌ ది లీడింగ్‌ హీరోయిన్‌గా కొనసాగుతోంది కీర్తిసురేశ్‌.

ఈ ఏడాది నానితో కలిసి నటించిన దసరా బ్లాక్ బస్టర్ హిట్‌గా నిలిచింది. మరోవైపు ఉదయనిధి స్టాలిన్‌తో కలిసి నటించిన మామన్నన్‌ కూడా మంచి టాక్‌ తెచ్చుకుంది. ప్రస్తుతం తమిళంలో నాలుగు సినిమాల్లో నటిస్తుండగా.. ఇవన్నీ షూటింగ్ దశలో ఉన్నాయి.

Our Queen @KeerthyOfficial At VaraMahalakshmi Silks Opening ceremony In Coimbatore 😍❤️#KeerthySuresh pic.twitter.com/Ss5ES8jiMf — Trends Keerthy (@TrendsKeerthy) October 15, 2023

Kitty At opening ceremony of VaraMahalakshmi Silks In Coimbatore 🥳💥❤️@KeerthyOfficial #KeerthySuresh pic.twitter.com/UU8q0PysIM — Susi 💘 Keerthy (@susikeerthy1) October 15, 2023