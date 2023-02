Keerthi Suresh | రంగురంగుల లెహంగాలో కీర్తి సురేష్‌.. షామియానా డ్రెస్‌ అంటూ నెటిజన్ల ట్రోల్‌..!

February 2, 2023 / 01:07 PM IST

Keerthi Suresh | తొలి సినిమా ‘నేను శైలజా’తోనే తెలుగు ప్రేక్షకులకు దగ్గరయిపోయింది మలయాళ బ్యూటీ కీర్తి సురేష్‌‌. ఇక ‘మహానటి’తో ఎక్కడలేని గుర్తింపు తెచ్చుకుంది. నటనలో ఏకంగా నేషనల్‌ అవార్డు గెలుచుకుని తెలుగు ప్రేక్షకులకు మరింత దగ్గరైంది. ఇదిలా ఉండగా.. గత కొద్ది రోజులుగా కీర్తి సురేష్‌ తరచూ వార్తల్లో నిలుస్తోంది. ఇటీవల తన పెళ్లిపై రకరకాల వార్తలు వచ్చిన విషయం తెలిసిందే. తాజాగా, ఈ మహానటి వేసుకున్న ఓ డ్రెస్‌పై నెటిజన్లు ట్రోల్‌ చేస్తున్నారు.

టాలీవుడ్‌ యంగ్‌ దర్శకుడు వెంకీ అట్లూరి వివాహం అంగరంగ వైభవంగా జరిగిన విషయం తెలిసిందే. ఈ వేడుకకి పలువురు సినీ ప్రముఖులు హాజరై సందడి చేశారు. నితిన్, కీర్తి సురేష్‌‌, డైరెక్టర్ వెంకీ కుడుముల, ప్రొడ్యూసర్ స్వప్న దత్ తదితరులు హాజరయ్యారు. వీటికి సంబంధించిన పిక్స్ ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి.

పెళ్లి వేడుకలో కీర్తి రంగురంగుల డ్రెస్‌ను ధరించింది. ఇది చూసిన నెటిజన్లు స్పందిస్తూ.. ఈ డ్రెస్‌ ఫంక్షన్లలో వాడే షామియానాలా ఉంది అంటూ కామెంట్లు పెడుతున్నారు. ‘డ్రెస్‌ మర్చిపోయి టెంట్‌ క్లాత్‌ చుట్టుకున్నట్టు ఉంది’, ‘షామియానా లెహంగా’, ‘మీ దుస్తులను షామియానాతో కుట్టిస్తే ఇలాగే ఉంటుంది’, ‘అవును మాకు అలాగే అనిపిస్తోంది’ అంటూ రకరకాలుగా కామెంట్లు చేస్తున్నారు.

Congratulations Venkyyyy Swamy and Pooja! May god shower all the love on you both for this new beginning! 🤗♥️♥️ pic.twitter.com/wp82WEXRjb

— Keerthy Suresh (@KeerthyOfficial) February 1, 2023