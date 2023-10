October 22, 2023 / 10:33 AM IST

Rag Mayur | జీవితం ఎవరిని ఎప్పుడు ఎలా మారుస్తుందో చెప్పలేం. నిన్న జీరో అనుకున్నవారే నేడు హీరోలు అవుతారు. అలాంటి ఘ‌ట‌నే టాలీవుడ్ న‌టుడు రాగ్ మయూర్ (Rag Mayur) జీవితంలో జ‌రిగింది. తాను న‌టుడు అవ్వాల‌నే క‌లతో ఎక్కడ మొదటి అడుగు వేసి విఫలమయ్యాడో ఇప్పుడు అక్కడే త‌న కాల‌ర్ ఎగ‌రేసాడు రాగ్ మయూర్. కీడా కోలా(Keeda cola) సినిమాతో నటుడిగా తన కలను సాకారం చేసుకున్నాడు. దీనికి సంబంధించి రాగ్ మయూర్ పెట్టిన ఒక పోస్ట్ ప్ర‌స్తుతం సోష‌ల్ మీడియాలో వైర‌ల్ అవుతుంది.

మూవీ ప్ర‌మోష‌న్స్‌లో భాగంగా రామా నాయుడు స్టూడియోస్ ముందు ‘కీడా కోలా’ పోస్ట‌ర్‌ను ఉంచారు. ఈ పోస్ట‌ర్‌పై రాగ్ మయూర్ ట్విట్ట‌ర్‌లో స్పందిస్తూ.. ”జీవితం అనేది ఒక స‌ర్కిల్ లాంటిది. అనే విష‌యాన్ని నేను న‌మ్ముతాను. రామా నాయుడు స్టూడియోస్‌కి నేను మొద‌టి సారి ఆడిషన్‌కు వెళ్ళినప్పుడు రిజెక్ట్ అయ్యాను. ఇప్పుడు అదే స్టూడియో ముందు నా సినిమా పోస్ట‌ర్ ఉంది. ఈ విజ‌యాన్ని న‌మ్మ‌లేక‌పోతున్నాను. ఈ స‌క్సెస్‌కు స‌హ‌క‌రించిన ప్రతి ఒక్కరికీ ధన్యవాదాలు” అంటూ రాగ్ మయూర్ రాసుకోచ్చాడు. ఇక ఇది చూసిన నెటిజన్లు సూపర్బ్.. ఆల్ ది బెస్ట్, ఇలాంటి మ‌రిన్ని ప్రాజెక్ట్‌లలో మిమ్మల్ని చూడాలని ఎదురు చూస్తున్నాము అంటూ అభినంద‌న‌లు తెలుపుతున్నారు.

SELFIE(2017) to POSTER(2023)

I like these ‘Life comes a full circle’ moments.

From ..

The very first time I went to Rama Naidu studios for a failed audition.

To..

Being in a poster standing tall right at the same place.

Thank you everyone who made this transition possible.… pic.twitter.com/DyVQcFkwrG

— Rag Mayur (Lancham / Maridesh Babu) (@smayurk) October 21, 2023