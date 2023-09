September 15, 2023 / 06:48 PM IST

Keeda-Cola Movie | షార్ట్ ఫిలింస్‌తో కెరీర్‌ మొద‌లు పెట్టి.. ‘పెళ్ళి చూపులు’ సినిమాతో ద‌ర్శ‌కుడిగా ఇండ‌స్ట్రీలోకి ఎంట్రీ ఇచ్చాడు త‌రుణ్ భాస్క‌ర్‌. మొద‌టి సినిమాతోనే నేష‌నల్ అవార్డును అందుకుని అంద‌రి దృష్టిని ఆక‌ర్షించాడు. ఈ చిత్రం త‌ర్వాత ‘ఈ న‌గ‌రానికి ఏమైంది’ అనే అవుట్ అండ్ అవుట్ కామెడీ ఎంట‌ర్టైన‌ర్‌ను తెర‌కెక్కించి సూప‌ర్ హిట్ విజ‌యాన్ని అందుకున్నాడు. ఈ సినిమా చాలా మంది యూత్‌కు ఫేవ‌రెట్ మూవీగా మారిపోయింది. ఇక‌ ఈ సినిమా త‌ర్వాత దాదాపు నాలుగేళ్ళు గ్యాప్ తీసుకుని ద‌ర్శ‌కుడిగా ‘కీడా కోలా’ అనే క్రైమ్ కామెడీ సినిమా చేస్తున్నాడు. పోస్టర్‌ల నుంచి మూడు నెలల ముందు రిలీజైన టీజర్‌ వరకు ప్రతీది సినిమాపై అంతకంతకూ అంచనాలు పెంచుకుంటూ వచ్చాయి.

తాజాగా మేకర్స్ ఈ సినిమా రిలీజ్‌ డేట్‌ను ప్రకటించింది. ఈ సినిమా నవంబర్‌ 3న రిలీజ్‌ కాబోతున్నట్లు మేకర్స్‌ ప్రకటించారు. ఇక ఈ సినిమాను కూడా సురేష్ ప్రొడక్షన్స్‌ బ్యానరే రిలీజ్‌ చేస్తుంది. పెళ్లి చూపులు, ఈ నగరానికి ఏమైంది వంటి బంపర్‌ హిట్ల తర్వాత తరుణ్‌ తెరకెక్కిస్తున్న సినిమా కావడంతో కీడా కోలాపై మంచి అంచనాలే ఏర్పడ్డాయి. ఈ సారి కూడా కథనే హీరోగా పెట్టి సినిమా తెరకెక్కించినట్లు టీజర్‌తోనే క్లారిటీ వచ్చేసింది. క్రైమ్‌ కామెడీ నేపథ్యంలో తెరకెక్కుతున్న ఈ సినిమాకు తరుణ్ దర్శకత్వం వహించడమే కాకుండా ఓ కీలక పాత్ర కూడా చేస్తున్నాడు. వీజీ సైన్మా సంస్థ ప్రొడ్యూస్‌ చేస్తున్న ఈ సినిమాకు వివేక్‌ సాగర్‌ సంగీతం అందిస్తున్నాడు.

Then we've just made the perfect drink for you. We'll serve it to you at your favorite theater on November 3rd.

Vibe mental untadhi. See you there! 🥤🪳🫡#keedaacola pic.twitter.com/sBI3soKbjc

— Tharun Bhascker Dhaassyam (@TharunBhasckerD) September 15, 2023