April 22, 2022 / 01:07 PM IST

Kartikeya Next Film Beginning | విభిన్న‌క‌థ‌ల‌ను ఎంచుకుంటూ.. హిట్లు, ఫ్లాపుల‌తో సంబంధంలేకుండా వ‌రుస సినిమాల‌తో ప్రేక్ష‌కుల‌ను అల‌రిస్తున్న యువ న‌టుడు కార్తికేయ గుమ్మకొండ‌. ‘ఆర్ఎక్స్100’, ‘గుణ‌369’, ‘గ్యాంగ్ లీడ‌ర్’ వంటి సినిమాల‌తో మంచి న‌టుడుగా గుర్తింపు తెచ్చుకున్నాడు. ఇటీవ‌లే విడుద‌లైన ‘వాలిమై’ చిత్రంలో ప్ర‌తినాయ‌కుడి పాత్ర పోషించి త‌మిళంలోనూ మంచి క్రేజ్‌ ఏర్ప‌ర‌చుకున్నాడు. ప్ర‌స్తుతం ఈయ‌న రెండు ప్రాజెక్ట్‌ల‌ను లైన్లో పెట్టాడు. తాజాగా ఈయ‌న నెక్స్ట్ సినిమాకు సంబంధించిన పూజా కార్యక్రామాలు హైద‌రాబాద్‌లో గ్రాండ్‌గా జరిగాయి.

క్లాక్స్ ద‌ర్శ‌కుడిగా ప‌రిచ‌య‌వుతూ తెర‌కెక్కిస్తున్న ఈ చిత్రం గోదావ‌రి నేప‌థ్యంలో సాగే కామెడీ డ్రామాగా తెర‌కెక్క‌నుంది. ఈ చిత్రంలో ‘డీజేటిల్లు’ ఫేం నేహాశెట్టి హీరోయిన్‌గా న‌టించ‌నుంది. లౌక్య ఎంట‌ర్టైన‌మెంట్స్ ప‌తాకంపై ర‌వింద్ర‌బెన‌ర్జీ ఈ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తున్నాడు. తాజాగా ఈ చిత్రం లాంఛ‌నింగ్ కార్య‌క్ర‌మాలు హైద‌రాబాద్‌లో గ్రాండ్‌గా జ‌రిగాయి. కార్తికేయ భార్య లోహితా కెమెరా స్వీచ్ఛాన్ చేయ‌గా నిర్మాత నాగ‌వంశీ క్లాపింగ్ ఇచ్చాడు. మ‌ణిశ‌ర్మ సంగీతం అందిస్తున్న ఈ చిత్ర పోస్ట‌ర్‌ను మేక‌ర్స్ తాజాగా విడుద‌ల చేశారు.

Coming up with this crazy project 💥 a very special film with a never before concept in my career 🤩

A new journey!🤩 Very excited to be associated with you guys @ActorKartikeya @iamnehashetty #Clax 🤗❤️ Would love to thank dear friend @vamsi84 & @BuchiBabuSana Garu for all the support 🙌

SHOOT BEGINS 🎥 @Loukyaoffl #ProductionNo3

A #Manisharma musical 🎶 pic.twitter.com/sQ5h3Sok8h

— Ravindra Benerjee Muppaneni (@Benny_Muppaneni) April 22, 2022