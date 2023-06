Kartik Aaryan | కార్తిక్‌ ఆర్యన్‌ అంత గొప్పగా నటించాడా..!

June 30, 2023 / 08:15 PM IST

Satya Prem Ki Katha Movie | కార్తిక్‌ ఆర్యన్‌.. బాలీవుడ్‌లో ఈ మధ్య ఎక్కువగా వినిపిస్తున్న పేరిది. పుష్కర కాలం కిందట ‘ప్యార్‌ కా పంచుమా’ అనే సినిమాతో హిందీనాట తెరంగ్రేటం చేసి, తొలి సినిమాతోనే బంపర్‌ హిట్ అందుకున్నాడు. అయితే ఆ తర్వాత హిట్ అనే మాట వినడానికి ఆయనకు ఆరేళ్లు పట్టింది. ఆరేళ్లలో ఐదు డిజాస్టర్‌ సినిమాలు చేశాడు. మళ్లీ 2017లో ‘సోను కే టిట్లు కీ స్వీటీ’ అనే రోమ్‌ కామ్‌తో కంబ్యాక్‌ చేశాడు. కంబ్యాక్‌ అంటే మళ్లీ ఆశా మాశీ కంబ్యాక్‌ కాదు. కొడితే ఏకంగా నూటాయాభై కోట్ల వసూళ్లు కొల్లగొట్టి బాలీవుడ్ నాట సంచలనం సృష్టించాడు. ఆ తర్వాత ‘లుకా చుప్పి’, ‘పతి ఔర్ పత్నీ వో’ వంటి సినిమాలతో బ్యాక్‌ టు బ్యాక్‌ వంద కోట్ల బొమ్మలతో ఏకంగా స్టార్‌ హీరో రేంజ్‌కు వెళ్లాడు.

కరోనా ప్రభావంతో కష్టకాలంలో పడిపోయిన అన్ని ఇండస్ట్రీలు కుదురుకున్నాయి. ఒక్క బాలీవుడ్‌ ఇండస్ట్రీ తప్ప. అలాంటి టైమ్‌లో భూల్‌ భూలయ్య-2తో ఏకంగా రూ.250 కోట్లకు పైగా వసూళ్లు సాధించి బాలీవుడ్‌ ఇండస్ట్రీకి ఊపిరిపోశాడు. ఈ సినిమాతో కార్తిక్‌ క్రేజ్‌ బాలీవుడ్‌లో మరింత రేంజ్‌కు వెళ్లిపోయింది. ఆ తర్వాత అలవైకుంఠపురం రీమేక్‌ చేసి చేతులు కాల్చుకున్నాడు. ఇక తాజాగా కార్తిక్‌ నటించిన సత్య ప్రేమ్‌ కీ కథ సినిమా రిలీజైంది. ప్రస్తుతం హిందీ ఇండస్ట్రీలో ఈ సినిమా గురించి తెగ చర్చలు జరుగుతున్నాయి. ముఖ్యంగా ప్రేక్షకులతో పాటు సినీ విశ్లేశకులు సైతం కార్తిక్‌ నటన గురించి గొప్పగా మాట్లాడుకుంటున్నారు.

కార్తిక్‌ ఈ సినిమాలో చాలా గొప్పగా నటించాడని, ఆయన కెరీర్‌లో ఇదొక గొప్ప సినిమాగా నిలిచిపోతుందని ట్వీట్స్‌ వేస్తున్నారు. కొంత మంది యాక్టింగ్‌ చూస్తే మన మనసు పరవశించి పోతుంది. అలాంటి నటనే కార్తిక్‌ ఈ సినిమాలో కనబరచాడని ఓ బాలీవుడ్‌ ఫేమస్‌ క్రిటిక్‌ వెల్లడించాడు. అన్ని రకాల వేరియేషన్స్‌ను అద్భుతంగా పండించాడని, ముఖ్యంగా ఎమోషనల్‌ సీన్స్‌లో జీవించాడని మరొక క్రిటిక్‌ తెలిపాడు. ఒక నటుడు వివిధ రకాల షేడ్స్‌ను ఒకే పాత్రలో ప్రదర్శించడం అంత సులభం కాదని, కానీ కార్తిక్‌ చాలా ఈజీగా చేశాడని అంటున్నారు. ఈ సినిమాలో కార్తిక్‌ తన అమాయకత్వంతో మనల్ని నవ్విస్తాడు, ఏడిపిస్తాడు.. ముఖ్యంగా తన పాత్రతో మనం కూడా ట్రావెల్‌ చేసేలా చేశాడని అని పలువురు విశ్లేషకులు రాసుకొచ్చారు.

మొత్తానికి కార్తిక్‌ తన నటనతో కుమ్మేశాడని, గుండెలు పిండేసే పర్‌ఫార్మెన్స్‌ ఇచ్చాడని బాలీవుడ్‌ సినీ ప్రియులు చెబుతున్నారు. ఈ సినిమాపై ముందు నుంచి పాజిటీవ్‌ బజ్‌ఏ ఉంది. టీజర్‌, ట్రైలర్‌లు గట్రా ఫ్యామిలీ ఆడియెన్స్‌లో మంచి హైప్‌ క్రియేట్‌ చేశాయి. రిలీజయ్యాక కూడా మౌత్ టాక్‌ పాజిటీవ్‌గా రావడంతో కలెక్షన్‌లు కూడా భారీ రేంజ్‌లో నమోదవుతున్నాయి. సమీర్‌ విద్వాన్స్‌ దర్శకత్వం వహించిన ఈ సినిమాలో కార్తిక్‌కు జోడీగా కియారా అద్వానీ నటించింది. నదియా వాలా గ్రాండ్‌సన్‌ ఎంటర్‌టైనమెంట్స్‌, నమహా పిక్చర్స్‌ ప్రొడక్షన్‌ సంస్థలు సంయుక్తంగా ఈ సినిమాను నిర్మించాయి.

Some performances jolts your conscience and #KartikAaryan act in #SatyaPremKiKatha is amongst them.

The Range , Variations & Emotions portrayed by Aaryan in his character of SatyaPrem is Peerless..

Its not easy for an actor to manifest variegated shades in a single character… pic.twitter.com/Nw9KiuIo4o

— Sumit Kadel (@SumitkadeI) June 30, 2023