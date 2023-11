November 15, 2023 / 07:03 PM IST

Atharva trailer | కార్తీక్‌ రాజు (KarthikRaju) టైటిల్‌ రోల్‌లో నటిస్తున్న చిత్రం ‘అథర్వ’ (Atharva). మహేష్‌రెడ్డి దర్శకత్వంలో తెరకెక్కుతున్న ఈ చిత్రం క్రైమ్‌ థ్రిల్లర్‌ జోనర్‌లో వస్తోంది. అథర్వలో సిమ్రన్‌ చౌదరి హీరోయిన్‌గా నటిస్తోండగా.. ఇప్పటికే విడుదల చేసిన టైటిల్‌ లోగో, మోషన్‌పోస్టర్‌ సినిమాపై క్యూరియాసిటీ పెంచుతున్నాయి. తాజాగా మేకర్స్ ట్రైలర్‌ను లాంఛ్ చేశారు.

టాలీవుడ్‌ హీరోయిన్ జ్యోస్ని హుపారికర్ హత్యకు గురైంది. ఆమెతోపాటు సిటీలో మరో మూడు అనుమానాస్పద హత్యలు జరిగాయి సార్‌ అంటూ సాగే సంభాషణలతో షురూ అయింది ట్రైలర్‌. ఈ హత్యలను అథర్వ ఎలా ఛేదించాడనే నేపథ్యంలో సినిమా సాగనున్నట్టు ట్రైలర్‌తో హింట్ ఇచ్చేశాడు డైరెక్టర్‌. అతి కిరాతకమైన క్రిమినల్ కేసులను చేధించేందుకు అథర్వ రెడీ అవుతున్నట్టు చెప్పేశాడు డైరెక్టర్‌.

ఇప్పటికే ఈ సినిమా నుంచి విడుదల చేసిన రింగా రింగా రోజే (Ringa Ringa Rosey) పాట మ్యూజిక్‌ లవర్స్‌ను ఇంప్రెస్ చేస్తోంది. ఈ చిత్రాన్ని Peggo Entertainments బ్యానర్‌పై నూతలపాటి నరసింహం, అనసూయమ్మ సమర్పణలో పాన్ ఇండియా స్థాయిలో తెరకెక్కిస్తున్నారు.

తెలుగు, తమిళ, కన్నడ, మలయాళ భాషల్లో ఇప్పటి వరకు వచ్చిన క్రైమ్‌ థ్రిల్లర్‌ సినిమాలను మించి థ్రిల్‌ ను కలిగించేలా.. ఉత్కంఠ రేకెత్తించే స్టోరీ, స్రీన్‌ప్లే, సస్పెన్స్ ఎలిమెంట్స్‌తో సినిమా ఉండబోతుందని ట్రైలర్‌తో అర్థమవుతోంది‌. ఈ చిత్రానికి శ్రీచరణ్‌ పాకాల సంగీతం అందిస్తున్నాడు. అథర్వ డిసెంబర్ 1న థియేటర్లలో గ్రాండ్‌గా విడుదల కానుంది.

అథర్వ ట్రైలర్‌..

Brace for impact as the team is ready take you on a thrilling ride!

Presenting you all the theatrical trailer of #Atharva!🔥 – https://t.co/ibV3vs3HUg#AtharvaOnDec1st@Imkarthikraju @SimranCOfficial @dirmaheshreddy @SricharanPakala @SubhashNuthala1 #SBUdhav @TSeries… pic.twitter.com/lYLyQVk14a

— Ramesh Bala (@rameshlaus) November 15, 2023