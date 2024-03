March 28, 2024 / 05:15 PM IST

Suriya – Karthik Subbaraju | కోలీవుడ్ స్టార్ హీరో సూర్య ప్ర‌స్తుతం వ‌రుస సినిమాల‌ను లైన్‌లో పెట్టిన విష‌యం తెలిసిందే. ప్ర‌స్తుతం శివ ద‌ర్శ‌క‌త్వంలో కంగువ సినిమా చేస్తున్న ఈ చిత్రం అనంత‌రం ఆకాశం నీ హద్దురా ఫేమ్ సుధా కొంగరతో సూర్య‌43 చేయ‌బోతున్నాడు. అయితే ఈ రెండు సినిమాలు షూటింగ్‌లో ఉండ‌గానే సూర్య‌ మ‌రో స్టార్ ద‌ర్శ‌కుడితో సినిమా ప్లాన్ చేస్తున్నాడు. ఇంత‌కి ఆ ద‌ర్శ‌కుడు ఎవ‌రో కాదు జిగర్ తండా డ‌బుల్ ఎక్స్‌తో బ్లాక్ బ‌స్ట‌ర్ అందుకున్న తమిళ స్టార్ డైరెక్టర్ కార్తీక్ సుబ్బరాజు.

సూర్య త‌న త‌దుప‌రి ప్రాజెక్ట్ కార్తీక్ సుబ్బరాజుతో చేస్తున్నాడు. దీనికి సంబంధించి అధికారిక ప్ర‌క‌ట‌న‌ను కార్తీక్ సుబ్బరాజు పోస్ట‌ర్ ద్వారా ఎక్స్ వేదిక‌గా ప్ర‌క‌టించాడు. సూర్య‌44 రానున్న ఈ ప్రాజెక్ట్ సంబంధించి మ‌రిన్ని వివరాలను త్వ‌ర‌లోనే వెల్ల‌డించ‌నున్న‌ట్లు మేక‌ర్స్ తెలిపారు. ఇక ఈ సినిమాను సూర్య సొంత నిర్మాణ సంస్థ 2డీ ఎంట‌ర్‌టైన్‌మెంట్స్ నిర్మించ‌నుంది.

My Next Film is with the Ever-Awesome

@Suriya_offl sir 💥💥🤗

So Pumped up for this #Suriya44 👊👊#LoveLaughterWar#AKarthikSubbarajPadam@2D_ENTPVTLTD @stonebenchers @rajsekarpandian @kaarthekeyens pic.twitter.com/DBLlRD9Reh

— karthik subbaraj (@karthiksubbaraj) March 28, 2024