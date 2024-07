Sardar 2 | కార్తీ మిషన్‌ కంబోడియా షురూ.. సర్దార్‌ 2 టీం స్టిల్స్‌ వైరల్

July 12, 2024 / 12:10 PM IST

Sardar 2 | కథను నమ్మి సినిమాలు చేసే స్టార్‌ యాక్టర్లలో ఒకరు కోలీవుడ్‌ నటుడు కార్తీ (Karthi). ఈ స్టార్ హీరో కాంపౌండ్ నుంచి సినిమా వస్తుందంటే అంచనాలతోపాటు క్యూరియాసిటీ పీక్ స్టేజ్‌లో ఉంటుందని ప్రత్యేకించి చెప్పవవసరం లేదు. పీఎస్‌ మిత్రన్ దర్శకత్వంలో కార్తి టైటిల్‌ రోల్‌లో నటించిన సర్దార్ బాక్సాఫీస్ ను షేక్ చేసిందని తెలిసిందే. ఇప్పుడిక సీక్వెల్‌ సర్దార్‌ 2 (Sardar 2) కూడా వచ్చేస్తుంది.

మిషన్‌ కంబోడియా నేపథ్యంలో సాగే సర్దార్‌ 2 ఎప్పుడెప్పుడు ప్రేక్షకుల ముందుకొస్తుందా అని ఎదురుచూస్తున్న మూవీ లవర్స్‌ కోసం క్రేజీ వార్త రానే వచ్చింది. సర్దార్‌ 2 పూజా కార్యక్రమం ఇటీవలే చెన్నైలో ప్రారంభమైంది. జులై 15 నుంచి సర్దార్‌ 2 రెగ్యులర్ షూటింగ్ మొదలు కానుందని తెలియజేశారు మేకర్స్‌. ఈ మూవీ పూజా సెర్మనీ స్టిల్‌ నెట్టింట చక్కర్లు కొడుతున్నాయి.

తాజా టాక్‌ ప్రకారం చెన్నైలో వేసిన భారీ సెట్‌లో సర్దార్‌ 2 షూటింగ్ కొనసాగనుంది. సీక్వెల్‌ను కథానుగుణంగా కజకిస్తాన్‌, అజర్‌బైజాన్‌, జార్జియాలో చిత్రీకరించనున్నారట మేకర్స్‌. ఈ చిత్రంలో అమిగోస్‌ ఫేం ఆషికా రంగనాథ్‌ కీలక పాత్రలో కనిపించబోతుండగా.. దీనిపై అధికారిక ప్రకటన రావాల్సి ఉంది. ఈ మూవీకి యువన్ శంకర్ రాజా మ్యూజిక్‌, బ్యాక్‌గ్రౌండ్‌ స్కోర్‌ అందిస్తున్నాడని ఇన్‌సైడ్‌ టాక్‌.

సర్దార్‌ 2 పూజా కార్యక్రమం…

The auspicious pooja for #Karthi starrer #Sardar2 took place recently and the shooting of the film is scheduled to start on July 15th 2024 in grand sets in Chennai.@Karthi_Offl @psmithran @Prince_Pictures @lakku76 @venkatavmedia @thisisysr @george_dop @rajeevan69 @dhilipaction… pic.twitter.com/UgpFVpGZXu

— BA Raju’s Team (@baraju_SuperHit) July 12, 2024