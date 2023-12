Karthi Japan Now Streaming On This Platform

Karthi | కార్తీ జపాన్‌ను థియేటర్‌లో మిస్సయ్యారా..? ఈ అప్‌డేట్‌ మీ కోసమే..!

December 11, 2023 / 11:10 AM IST

Karthi | రీసెంట్‌గా జపాన్‌ (Japan) సినిమాతో ప్రేక్షకుల ముందుకొచ్చాడు కోలీవుడ్ స్టార్ హీరో కార్తీ (Karthi). నవంబర్‌ 10న గ్రాండ్‌గా విడుదలైంది. రాజు మురుగన్‌ దర్శకత్వంలో కామెడీ యాక్షన్ ఎంటర్‌టైనర్‌గా వచ్చిన ఈ చిత్రంలో అనూ ఎమ్మాన్యుయేల్‌ ఫీ మేల్ లీడ్ రోల్‌లో నటించింది. భారీ అంచనాల మధ్య విడుదలైన ఈ చిత్రం ఆశించిన స్థాయిలో సక్సెస్ అందుకోలేకపోయింది. కార్తీ మార్క్‌ కామెడీతో సాగే జపాన్‌కు బాక్సాఫీస్‌ వద్ద మిక్స్‌డ్‌ టాక్‌ వచ్చింది.

కాగా ఈ సినిమాను థియేటర్‌లో మిస్సయిన వారి కోసం డిజిటిల్‌ స్ట్రీమింగ్ అప్‌డేట్ వచ్చింది. జపాన్‌ పాపులర్ ఓటీటీ ప్లాట్‌ఫాం నెట్‌ఫ్లిక్స్‌లో తమిళం, తెలుగు, మలయాళ, కన్నడ భాషల్లో స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది. ఇంకేంటి మరి కార్తీ మార్క్‌ ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్‌ను ఓటీటీలో చూసేయండి. ఫస్ట్‌ లుక్ పోస్టర్‌, ఇంట్రడక్షన్‌ వీడియో, టీజర్‌, ట్రైలర్.. ఇలా ప్రతీ ఒక్కటి సినిమాపై హైప్‌ పెంచేసినప్పటికీ.. ప్రేక్షకుల అంచనాలను అందుకోలేకపోయింది జపాన్‌. మరి జపాన్‌కు ఓటీటీలో ఎలాంటి స్పందన వస్తుందో చూడాలి.

జపాన్ కోసం కార్తీ ఇదివరకెన్నడూ కనిపించని విధంగా మేకోవర్‌ మార్చేసుకున్నాడని.. ఇప్పటివరకు వచ్చిన లుక్స్ చెబుతున్నాయి. జపాన్ వర్కింగ్‌ స్టిల్స్‌ ఇప్పటికే నెట్టింట హల్ చల్ చేస్తున్నాయి.

జపాన్‌ ఫొటోలపై మీరూ ఓ లుక్కేయండి మరి.

జపాన్‌ తెలుగు థ్రియాట్రికల్ రైట్స్‌ను పాపులర్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ కంపెనీ అక్కినేని నాగార్జున హోంబ్యానర్‌ అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్ దక్కించుకుంది. జపాన్‌ మూవీలో సునీల్, విజయ్‌ మిల్టన్‌ ఇతర కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్నారు. ఈ మూవీని డ్రీమ్‌ వారియర్ పిక్చర్స్ బ్యానర్‌పై ఎస్‌ఆర్ ప్రకాశ్‌ బాబు, ఎస్‌ ప్రభు నిర్మిస్తున్నారు. ఈ చిత్రానికి జీవీ ప్రకాశ్‌ కుమార్‌ సంగీతం అందిస్తున్నాడు.

Touching Touching వీడియో సాంగ్‌..

వర్కింగ్‌ స్టిల్స్‌పై లుక్కేయండి మరి..

జపాన్‌ టీజర్‌..

జపాన్‌ ఇంట్రడక్షన్‌ వీడియో..