October 18, 2023 / 06:41 PM IST

Japan Teaser | కార్తీ (Karthi) టైటిల్‌ రోల్‌లో నటిస్తున్న చిత్రం జపాన్‌ (Japan). రాజు మురుగన్‌ డైరెక్ట్ చేస్తున్న ఈ మూవీలో అనూ ఎమ్మాన్యుయేల్‌ ఫీ మేల్ లీడ్ రోల్‌లో నటిస్తోంది. ఇప్పటికే జపాన్ నుంచి లాంఛ్ చేసిన ఫస్ట్‌ లుక్ పోస్టర్లు సినిమాపై అంచనాలు పెంచుతున్నాయి. తాజాగా జపాన్ టీజర్‌ను విడుదల చేశారు మేకర్స్‌. హర్ట్‌ ఆఫ్ ది సిటీలో ఒకడు కన్నం వేసి రూ.200 కోట్ల విలువ చేసే నగలు ఎత్తుకెళ్తే.. మీ లా అండ్ ఆర్డర్‌ లా చూస్తూ కూర్చుందా.. అంటూ సాగుతున్న డైలాగ్స్‌తో షురూ అయింది టీజర్‌.

కార్తీ మోస్ట్‌ పాపులర్ దొంగ జపాన్‌ పాత్రలో ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్‌ అందించనున్నట్టు టీజర్‌తో క్లారిటీ ఇచ్చేశాడు డైరెక్టర్‌. మేకర్స్ ఇప్పటికే విడుదల చేసిన జపాన్‌ ఇంట్రడక్షన్‌ వీడియోలో కార్తీ ఇదివరకెన్నడూ కనిపించని నయా లుక్‌తో సందడి చేస్తున్నాడు. మీరనుకుంటున్నట్టు కాదు.. వాడు దూల తీర్చే విలన్‌.. అంటూ కార్తీ క్యారెక్టరైజేషన్‌ గురించి చెప్తున్న వీడియో నెట్టింట హల్ చల్ చేస్తోంది.

జపాన్‌లో సునీల్, విజయ్‌ మిల్టన్‌ ఇతర కీలక పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు. ఈ మూవీని డ్రీమ్‌ వారియర్ పిక్చర్స్ బ్యానర్‌పై ఎస్‌ఆర్ ప్రకాశ్‌ బాబు, ఎస్‌ ప్రభు నిర్మిస్తున్నారు. జీవీ ప్రకాశ్‌ కుమార్‌ సంగీతం అందిస్తున్నాడు. ఈ మూవీకి జీవీ ప్రకాశ్‌ కుమార్‌ మ్యూజిక్‌ అందిస్తున్నాడు. ఈ చిత్రానికి అన్బరివ్‌ యాక్షన్‌ కొరియోగ్రఫర్‌. ఈ చిత్రాన్ని దీపావళి సందర్బంగా విడుదల చేస్తున్నట్టు మేకర్స్ క్లారిటీ ఇచ్చేశారు.

