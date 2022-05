May 29, 2022 / 03:48 PM IST

K3 Kotikokkadu | క‌న్న‌డ హీరో సుదీప్ కిచ్చా తెలుగు ప్రేక్ష‌కుల‌కు సుప‌రిచిత‌మే. రామ్‌గోపాల్ వ‌ర్మ తెర‌కెక్కించిన ‘ర‌క్త‌చ‌రిత్ర’ సినిమాతో తెలుగు ప్రేక్ష‌కుల‌కు ప‌రిచ‌య‌మైన సుదీప్ ‘ఈగ’ సినిమాతో తెలుగులో విప‌రీత‌మైన క్రేజ్ తెచ్చుకున్నాడు. ఆ త‌రువాత వ‌రుస‌గా ‘బాహుబ‌లి’, ‘సైరా’ వంటి పాన్ ఇండియా సినిమాల‌తో తెలుగులో మంచి మార్కెట్‌ ఏర్ప‌ర‌చుకున్నాడు. ప్ర‌స్తుతం ఈయ‌న ప్ర‌ధాన పాత్ర‌లో న‌టించిన చిత్రం కే3 కోటికొక్క‌డు. గ‌తేడాది క‌న్న‌డ‌లో విడుద‌లైన ఈ చిత్రం తెలుగు విడుద‌ల‌కు ఇప్ప‌టివ‌రకు నోచుకోలేక‌పోయింది. అయితే తాజాగా చిత్రబృందం విడుద‌ల తేదీని ప్రక‌టించింది.

ఈ చిత్రాన్ని జూన్ 17న విడుద‌ల చేయ‌బోతున్న‌ట్లు మేక‌ర్స్ పోస్ట‌ర్‌ను విడుద‌ల చేశారు. ఇదివ‌ర‌కే చిత్రం నుంచి విడుద‌లైన ప్ర‌చార చిత్రాలు, ట్రైల‌ర్ సినిమాపై మంచి అంచ‌నాలే క్రియేట్ చేశాయి. శివ‌కార్తిక్ ద‌ర్శ‌క‌త్వం వ‌హించిన ఈ చిత్రంలో సుదీప్‌కు జోడీగా మ‌డోన్నా సెడాస్టియ‌స్ క‌థానాయిక‌గా న‌టించగా శ్ర‌ద్దా దాస్ కీల‌క‌పాత్ర‌లో న‌టించింది. తెలుగులో ఈ చిత్రాన్ని గుడ్ సినిమా గ్రూప్ విడుద‌ల చేస్తుంది. ఈ చిత్రానికి సంగీతం:అర్జున్ జన్య‌, సినిమాటోగ్రాఫి:శేఖ‌ర్ చంద్రు.

