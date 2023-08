Kangana Ranaut Saree Look Goes Viral From Chandramukhi 2 Promotions

Chandramukhi 2 | చీరకట్టులో కంగనా రనౌత్‌ సందడి.. చంద్రముఖి 2 ప్రమోషనల్‌ స్టిల్స్‌ వైరల్

Chandramukhi 2 | డైరెక్టర్‌ పీ వాసు, రాఘ‌వా లారెన్స్ (Raghava Lawrence) కాంబినేషన్‌లో వస్తున్న చంద్రముఖి 2 (Chandramukhi 2). బాలీవుడ్ భామ కంగనా రనౌత్ (Kangana Ranaut) ఫీ మేల్‌ లీడ్ రోల్‌ పోషిస్తోంది. ఈ మూవీ ప్రమోషనల్‌ ఈవెంట్‌లో చీరకట్టులో సందడి చేసింది కంగనా రనౌత్‌.

August 25, 2023 / 02:55 PM IST

Chandramukhi 2 | తెలుగు, తమిళ ప్రేక్షకులకు యాక్టర్‌గా, కొరియోగ్రాఫర్‌గా సుపరిచితుడైన రాఘ‌వా లారెన్స్ (Raghava Lawrence), పాపులర్ డైరెక్టర్‌ పీ వాసు కాంబినేషన్‌లో వస్తున్న చంద్రముఖి 2 (Chandramukhi 2). బాలీవుడ్ భామ కంగనా రనౌత్ (Kangana Ranaut) ఫీ మేల్‌ లీడ్ రోల్‌ పోషిస్తోంది. ఈ మూవీ ఆడియో-టీజర్‌ లాంఛ్‌ ఈవెంట్ ఇవాళ సాయంత్రం 6 గంటల నుంచి చెన్నై జెప్పియార్ ఇంజినీరింగ్‌ కాలేజ్ గ్రౌండ్స్‌లో జరుగనుంది. ఈ సందర్భంగా ప్రమోషనల్‌ ఈవెంట్‌లో చీరకట్టులో సందడి చేసింది కంగనా రనౌత్‌.

పీ వాసు, కీరవాణి, లారెన్స్‌, కంగనా రనౌత్ స్టిల్స్‌ ఇప్పుడు నెట్టింట ట్రెండింగ్ అవతున్నాయి. ఈ చిత్రం నుంచి ఇప్పటికే లాంఛ్ చేసిన ఫస్ట్‌ సింగిల్‌ స్వాగతాంజలి, సెకండ్‌ సింగిల్‌ Moruniye పాటలకు మంచి స్పందన వస్తోంది. ఈ చిత్రానికి గోల్డెన్‌ గ్లోబ్‌ అవార్డు విన్నర్‌, లెజెండరీ మ్యూజిక్‌ డైరెక్టర్‌ ఎంఎం కీరవాణి మ్యూజిక్‌, బ్యాక్‌ గ్రౌండ్‌ స్కోర్‌ అందిస్తున్నారు.

చంద్రముఖికి సీక్వెల్‌గా వస్తోన్న ఈ చిత్రాన్ని లైకా ప్రొడ‌క్షన్స్ భారీ బడ్జెట్‌తో తెరకెక్కిస్తోంది. చంద్రముఖి 2 చిత్రం నుంచి ఇప్పటికే లాంఛ్ చేసిన పోస్టర్లు, టైటిల్ లుక్ పోస్టర్‌ సినిమాపై క్యూరియాసిటీ పెంచుతున్నాయి. సుబాస్కరన్ సమర్పణలో నిర్మిస్తున్న చంద్రముఖి 2లో లెజెండ‌రీ కమెడియ‌న్ వడివేలు కీ రోల్‌లో నటిస్తున్నాడు. చంద్రముఖి 2 సెప్టెంబర్ 15న తమిళంతోపాటు తెలుగు, హిందీ, మలయాళం, కన్నడ భాషల్లో గ్రాండ్‌గా విడుదల కానుంది.

ప్రమోషన్స్‌లో కంగనా మెరుపులు..

#Chandramukhi2 promotions today with my wonderful team pic.twitter.com/WY0W8ejRyA — Kangana Ranaut (@KanganaTeam) August 25, 2023

చంద్రముఖి 2 నయా లుక్‌..

Hi dear friends and fans!

Tomorrow is #Chandramukhi2 audio launch. Need all your blessings 🙏🙏 pic.twitter.com/EWYVy6JWXc — Raghava Lawrence (@offl_Lawrence) August 24, 2023

Moruniye సాంగ్‌..

స్వాగతాంజలి సాంగ్..

చంద్రముఖి 2 రాఘ‌వా లారెన్స్ లుక్..

చంద్రముఖి 2 నయా లుక్‌..