Emergency | టుడే స్పెషల్‌.. కంగనారనౌత్‌ ఎమర్జెన్సీ కొత్త విడుదల తేదీ ఇదే

Emergency | బాలీవుడ్ నటి కంగనారనౌత్‌ (Kangana Ranaut) ఇటీవలే మండి లోక్‌సభ నియోజకవర్గం నుంచి ఎంపీగా ఎన్నికైన విషయం తెలిసిందే. ఇప్పటిదాకా సిల్వర్ స్క్రీన్‌పై మెరిసిన కంగనారనౌత్ ఇక చట్టసభల్లో కూడా కనిపించబోతున్నారు. ఇదిలా ఉంటే కంగనారనౌత్‌ ప్రధాన పాత్రలో నటిస్తున్న చిత్రం ఎమర్జెన్సీ. పొలిటికల్ డ్రామా నేపథ్యంలో వస్తోన్న ఈ మూవీలో ఇందిరాగాంధీ పాత్రలో నటిస్తోంది కంగ‌నార‌నౌత్.

ఇప్పటికే ప్రేక్షకుల ముందుకు రావాల్సిన ఈ చిత్రం పలు కారణాల వల్ల వాయిదా పడుతూ వచ్చింది. ఎన్నికలకు ముందు వివాదాలకు తావు ఇవ్వకుండా జాగ్రత్త పడ్డ మేకర్స్‌ ఫైనల్‌గా ఎమర్జెన్సీ విడుదల తేదీని ప్రకటించారు. ఈ చిత్రాన్ని సెప్టెంబర్ 6న ప్రపంచవ్యాప్తంగా గ్రాండ్‌గా విడుదల చేస్తున్నట్టు ప్రకటిస్తూ మరో లుక్ విడుదల చేశారు. ఇప్పుడీ లుక్ నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది.

ఇందిరా గాంధీ పాలనలో జూన్‌ 25 నుంచి 1975 నుండి 1977 వరకు కొనసాగిన ఇండియన్ ఎమర్జెన్సీ ఆధారంగా ఈ మూవీని తెరకెక్కిస్తున్నారు. ఎమర్జెన్సీకి బీజం పడ్డ సరిగ్గా ఇదే రోజున మేకర్స్‌ విడుదల తేదీని ప్రకటించడం విశేషం. ఎమర్జెన్సీ కాలంలో పౌరహక్కుల సస్పెన్షన్‌, ఇందిరా గాంధీ వ్యతిరేకుల అరెస్టుతోపాటు పలు కీలక పరిణామాలు చోటుచేసుకున్నాయని తెలిసిందే.

ఎమ‌ర్జెన్సీ టైంలో ఇందిరాగాంధీకి వ్యతిరేకంగా నిలబ‌డ్డ ప్రముఖ రాజ‌కీయ వేత్త జ‌య‌ప్రకాశ్‌ నారాయ‌ణ్ (జేపీ) పాత్రలో పాపులర్‌ బాలీవుడ్‌ ద‌ర్శకనిర్మాత అనుప‌మ్ ఖేర్ న‌టిస్తున్నారు. ఈ మూవీలో శ్రేయాస్ తల్పడే, భూమికా చావ్లా ఇత‌ర కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్నారు. ఎమర్జెన్సీ నుంచి ఇప్పటికే లాంఛ్ చేసిన వివిధ పాత్రల లుక్స్ నెట్టింట హల్ చల్ చేస్తున్నాయి. ఈ మూవీని కంగనా హోం బ్యాన‌ర్ మ‌ణి క‌ర్ణిక ఫిలిమ్స్ బ్యాన‌ర్‌పై రేణు పిట్టి, కంగ‌నార‌నౌత్ సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్నారు. ఈ చిత్రానికి జీవీ ప్రకాశ్‌ కుమార్ మ్యూజిక్, బ్యాక్‌ గ్రౌండ్‌ స్కోర్‌ అందిస్తున్నాడు.

