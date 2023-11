Kamalhaasan | మైండ్ బ్లోయింగ్ లైనప్ : కమల్ హాసన్ డైరీ ఫుల్

November 8, 2023 / 08:06 PM IST

Kamalhaasan | ‘విక్రమ్’ (Vikram)పాన్ ఇండియా విజయం తర్వాత లోకనాయకుడు కమల్ హాసన్ (Kamalhaasan) జోరు పెంచారు. వరుసగా పాన్ ఇండియా సినిమాలని లైన్ లో పెట్టారు. ప్రస్తుతం శంకర్ తో చేస్తున్న ఇండియన్ 2 విడుదలకు సిద్దమౌతోంది. అలాగే మణిరత్నం-కమల్‌ హాసన్‌ కాంబోలో ఓ చిత్రం తెరకెక్కుతోంది. దాదాపు 35 ఏళ్ల తర్వాత ఈ క్రేజీ కాంబినేషన్‌ రిపీట్‌ కానుండటంతో ప్రేక్షకులంతా దీనిపై అంచనాలు పెట్టుకున్నారు. ఇటివలే ఈ చిత్రానికి ‘థగ్‌ లైఫ్‌’ (Thug life)అనే టైటిల్‌ ఖరారుచేశారు.

ఈ రెండు కాకుండా కమల్ నుంచి రాబోతున్న సినిమాల జాబితా భారీగానే వుంది. మణిరత్నంతో చేస్తున్న సినిమా తర్వాత లోకేష్ జనగారాజ్ దర్శకత్వంలో విక్రమ్ 2 ని చేయబోతున్నారు కమల్. ఇప్పటికే దీనిపై వర్క్ ని మొదలుపెట్టాడు లోకేష్. దిని తర్వాత దర్శకుడు హెచ్ వినోద్ ఓ యాక్షన్ ఎంటర్ టైనర్ ఉంటుంది. దీనిపై ఇప్పటికే అధికారిక ప్రకటన వచ్చింది, కమల్ స్వయంగా ఈ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తారు. అలాగే మళ్ళీ శంకర్ తో ఇండియన్ 3 చిత్రం కూడా వుంటుంది.

పార్ట్ 2 లో సీక్వెల్ పై లీడ్ ఇస్తారని తెలుస్తోంది. ఇక ప్రభాస్ కల్కి సినిమాలో ఆయన ఓ కీలక పాత్ర పోషిస్తున్న సంగతి తెలిసిందే. మొత్తానికి కమల్ హాసన్ లైనప్ చూస్తుంటే మరో మూడేళ్ళు ఆయన డైరీ ఫుల్ అయిపోయిందనే చెప్పాలి.

