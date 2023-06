June 19, 2023 / 02:43 PM IST

Indian 2 | యూనివర్సల్‌ హీరో కమల్‌హాసన్ (Kamal Haasan) టైటిల్‌ రోల్‌లో నటిస్తున్న తాజా ప్రాజెక్ట్‌ ఇండియన్‌ 2 (Indian 2). శంకర్‌(Shankar) డైరెక్ట్‌ చేస్తున్నాడు. కాజల్ అగర్వాల్‌ ఫీ మేల్ లీడ్ రోల్‌ పోషిస్తోంది. తాజాగా ఈ సినిమాకు సంబంధించిన నయా ఇంట్రెస్టింగ్‌ అప్‌డేట్ బయటకు వచ్చింది. ఇండియన్ 2 షూటింగ్‌ ఈ నెల చివరికల్లా పూర్తి కానుంది. ఈ చిత్రాన్ని 2024 సంక్రాంతి కానుకగా విడుదల చేసేందుకు సన్నాహాలు చేస్తున్నారు మేకర్స్‌. కోలీవుడ్‌ నుంచి మరో బెంచ్‌ మార్క్‌ సినిమా లోడింగ్.. అంటూ బయటకు వచ్చిన అప్‌డేట్‌ ఇప్పుడు ఇండస్ట్రీ సర్కిల్‌లో రౌండప్ చేస్తోంది.

ఇప్పటికే శంకర్‌ టీం ఇండియన్ 2 షూటింగ్‌లో భాగంగా చెన్నై , లాస్‌ ఏంజెల్స్‌, తైవాన్‌, సౌతాఫ్రికా ప్రాంతాల్లో కీలక సన్నివేశాలను చిత్రీకరించారు. ఆయా లొకేషన్లలో సాంగ్స్‌తోపాటు ఇంటెన్స్ యాక్షన్‌ సీక్వెన్స్ ను షూట్ చేసినట్టు ఇన్‌సైడ్‌ టాక్‌. పాన్ ఇండియా బ్యాక్ డ్రాప్ కథాంశంతో వస్తున్న ఈ చిత్రంలో బాబీ సింహా, సిద్దార్థ్‌, ర‌కుల్ ప్రీత్ సింగ్, ప్రియా భ‌వానీ శంక‌ర్‌, స‌ముద్రఖని ఇత‌ర కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్నారు. ఇండియన్‌ 2లో టాలెంటెడ్‌ యాక్టర్ ఎస్‌జే సూర్య (SJ Suriyah) విలన్‌గా నటిస్తున్నాడు. లైకా ప్రొడక్షన్స్ -రెడ్ జియాంట్ మూవీస్ పై ఉద‌య‌నిధి స్టాలిన్‌-సుభాస్కరన్‌ ఇండియన్‌ 2 చిత్రాన్ని నిర్మిస్తున్నారు.

ఈ మూవీకి అనిరుధ్ ర‌విచంద‌ర్ సంగీతం అందిస్తున్నాడు. ఇప్పటికే విడుదలైన ఇండియన్ 2 ఫస్ట్‌ లుక్ పోస్టర్‌ సినిమాపై క్యూరియాసిటీ పెంచడమే కాకుండా సూపర్ బజ్‌ క్రియేట్ చేస్తున్నాయి. కమల్ హాసన్‌ దీంతోపాటు మణిరత్నం దర్శకత్వంలో KH234వ ప్రాజెక్ట్‌కు కూడా గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చాడు. ఇండియన్ 2 పూర్తయ్యాక ఈ సినిమాను సెట్స్‌పైకి తీసుకెళ్లబోతున్నాడు. మరోవైపు KH233 ప్రాజెక్ట్‌ను హెచ్‌ వినోథ్‌ డైరెక్షన్‌లో చేయబోతున్నాడు. హోం బ్యానర్‌ రాజ్‌ కమల్ ఫిలిం ఇంటర్నేషనల్ బ్యానర్‌పై ఈ సినిమా తెరకెక్కించనున్నాడు.

#Indian2 shooting to be wrapped up by this Month end 🎬✅

Movie Planning for Pongal 2024 release 🤝

One of the benchmark movie from Kollywood loading ⌛🔥#KamalHaasan | #Shankar | #Anirudh pic.twitter.com/rCeoPNnuJQ

