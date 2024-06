June 27, 2024 / 01:37 PM IST

RTC X road | టాలీవుడ్‌తో పాటు వ‌ర‌ల్డ్ వైడ్ కల్కి మేనియా మొదలైపోయింది. వరల్డ్​ వైడ్​గా దాదాపు 10 వేలకుపైగా స్క్రీన్స్​లో ప్ర‌భాస్ క‌ల్కి సినిమాను విడుదల అయ్యింది. ఇక రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో అయితే రోజుకు ఐదు షోలతో పాటు అదనంగా బెనిఫిట్ షో ప్రదర్శనకు కూడా ప్రభుత్వం అనుమతి ఇవ్వడంతో అభిమానులు పండగ చేసుకుంటున్నారు. తెల్లవారుఝామునే థియేటర్ల వద్దకు చేరి సంబరాలు చేసుకోవడం ప్రారంభించేశారు.

ఈ క్ర‌మంలోనే సినిమాకు అడ్డా అయిన ఆర్‌టీసీ క్రాస్ రోడ్స్‌లోని సంధ్య థియేట‌ర్‌లో అభిమానులు సంబ‌రాలు చేసుకుంటున్నారు. బాణాసంచా పేల్చి సంబరాలు చేసుకుంటున్నారు. పాలాభిషేకాలు చేస్తున్నారు. డీజేలతో హోరెత్తిస్తున్నారు. దీంతో ‘కల్కి’ సినిమాను ప్రదర్శించే థియేటర్లు దగ్గర కోలాహం నెలకొంది. సంధ్య థియేట‌ర్‌లో ప్రభాస్ భారీ క‌టౌట్ ఏర్పాటు చేయ‌గా.. ఆ క‌టౌట్‌ని గ‌జమాల‌ల‌తో నింపిప‌డేశారు. ప్రస్తుతం దీనికి సంబంధించిన వీడియోలు సోషల్ మీడియాలో తెగ వైరల్ అవుతున్నాయి.

#Actor #Prabhas movie #Kalki Josh seen at #Sandhyatheatre in #Hyderabad. Fans reached to theaters at #RTCCrossRoad in large https://t.co/xyuQaoEQsZ dancing in front of #Prabhas https://t.co/3eW7yMviTX waiting for Show at 4.30am. The tickets for the first 3 days are already booked pic.twitter.com/DVUsDq1QMS

— MD HAJI (@MDHAJI63535465) June 27, 2024