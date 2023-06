Kaala Bhairava | రాంచరణ్‌-ఉపాసన దంపతులకు కాలభైరవ అందమైన కానుక

June 19, 2023 / 08:43 PM IST

Ram Charan | టాలీవుడ్ స్టార్ హీరో రాంచరణ్‌ (Ram Charan) ప్రస్తుతం సినిమా షూటింగ్స్ నుంచి విరామం తీసుకున్నాడు. త్వరలోనే మొదటి చిన్నారికి స్వాగతం పలుకబోతున్న సతీమణి ఉపాసన (Upasana Konidela) యోగక్షేమాలను దగ్గరుండి చూసుకోవడంపైనే ఫోకస్ పెట్టాడు. మెగా పవర్‌ స్టార్‌ ఇంట సంబురాలు చేసుకునే వేళ దగ్గర పడుతున్న నేపథ్యంలో మ్యూజిక్ డైరెక్టర్‌ కాలభైరవ (Kaala Bhairava) సర్‌ప్రైజ్ గిఫ్ట్‌ అందించాడు. పియానోపై రెడీ చేసిన అద్భుతమైన ట్యూన్‌ను రాంచరణ్‌ కపుల్‌కు బహుమానంగా అందజేశాడు.

మా కోసం అందమైన ట్యూన్ రెడీ చేసిన కాలభైరవకు ధన్యవాదాలు. ఈ మెలోడీ ట్రాక్‌ ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న మిలియన్ల మంది చిన్నారుల జీవితాల్లో సంతోషాన్ని నింపేలా ఉందని ట్వీ్ట్ చేశాడు రాంచరణ్‌. దీనికి కాలభైరవ స్పందిస్తూ.. ప్రియమైన చరణ్‌ అన్న.. ఈ ఆనందం అంతా నాదే. మీ అత్యంత అందమైన ప్రయాణంలో నన్ను భాగం చేసినందుకు ధన్యవాదాలు..అని రీట్వీట్ చేశాడు. కాలభైరవ ప్రియమైన ఆతిథ్యం రాంచరణ్‌తోపాటు అభిమానులను ఫుల్ ఖుషీ చేస్తోంది. పండంటి చిన్నారి కోసం ఎదురుచూస్తున్న రాంచరణ్‌-సతీమణి దంపతులకు అభిమానులు, కుటుంబసభ్యులు, శ్రేయోభిలాషులు శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నారు.

రాంచరణ్‌ ప్రస్తుతం శంకర్ డైరెక్షన్‌లో తెరకెక్కుతున్న గేమ్‌ ఛేంజర్‌లో నటిస్తున్నాడు. ఆర్‌సీ 15గా వస్తున్న ఈ చిత్రం పొలిటికల్ థ్రిల్లర్‌ జోనర్‌లో వస్తోంది. బాలీవుడ్ భామ కియారా అద్వానీ, రాజోలు సుందరి అంజలి ఫీ మేల్ లీడ్ రోల్స్ లో నటిస్తున్నారు. సునీల్, ఎస్‌జే సూర్య, నవీన్‌ చంద్ర ఇతర కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్నారు.

Thank you @kaalabhairava7, for creating this tune for us. We are sure this melody will bring happiness and joy to millions of children across the globe.. pic.twitter.com/911bGK4GZz

— Ram Charan (@AlwaysRamCharan) June 19, 2023