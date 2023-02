Salaam Venky | ఓటీటీలో అదృష్టాన్ని పరీక్షించుకోబోతున్న కాజోల్‌

February 3, 2023 / 06:04 PM IST

ఇటీవలే బాలీవుడ్ భామ కాజోల్‌ (Kajol) ప్రధాన పాత్రలో సలామ్‌ వెంకీ (Salaam Venky) సినిమాతో ప్రేక్షకుల ముందుకొచ్చిన విషయం తెలిసిందే. Duchenne Muscular Dystrophy రుగ్మతతో బాధపడుతున్న యువ చెస్‌ ప్లేయర్‌ చుట్టూ తిరిగే కథాంశంతో తెరకెక్కిన ఈచిత్రాన్ని నటి రేవతి డైరెక్ట్‌ చేశారు. భారీ అంచనాల మధ్య విడుదలైన ఈ సినిమా థియేటర్లలో ఆశించిన స్థాయిలో టాక్‌ తెచ్చుకోలేకపోయింది.

కాగా కాజోల్‌ ఇపుడు డిజిటల్‌ ప్లాట్‌ఫాంలో తన అదృష్టాన్ని పరీక్షించుకునేందుకు రెడీ అవుతోంది. సలామ్‌ వెంకీ జీ5 ప్లాట్‌ఫాంలో ఫిబ్రవరి 10న స్ట్రీమింగ్‌ కానుంది. సలామ్‌ వెంకీ చిత్రంలో విశాల్‌ జెథ్వ టైటిల్‌ రోల్ పోషించాడు. రాహుల్ బోస్‌, ప్రకాశ్ రాజ్‌, ప్రియమణి, అనంత్‌ మహదేవన్‌, అహన కుమ్ర ప్రధాన పాత్రల్లో నటించారు. ఈ చిత్రంలో బాలీవుడ్ స్టార్ హీరో అమీర్‌ ఖాన్‌ కీలక పాత్రలో నటించడం విశేషం.

సలామ్‌ వెంకీ విడుదల సమయంలో.. రేవతి డైరెక్షన్‌లో తెరకెక్కిన ఈ సినిమాపై చిరంజీవి ప్రశంసలు కురిపించాడు. థియేటర్లలో సినిమా చూడలేకపోయిన వారి కోసం త్వరలోనే ఓటీటీలోకి రాబోతుంది. మరి సలామ్‌ వెంకీ డిజిటల్‌ ప్లాట్‌ఫాంలో అందరి ప్రశంసలు అందుకుంటుందా..? అనేది చూడాలంటున్నారు సినీ జనాలు.

