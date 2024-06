June 5, 2024 / 06:00 PM IST

Satyabhama | అందం, అభినయంతో ఆకట్టుకుంటూ ఓ వైపు గ్లామరస్‌ పాత్రల్లో నటిస్తూనే.. మరోవైపు పర్‌ఫార్మెన్స్‌ రోల్స్‌ చేస్తూ కోట్లాదిమంది ఫ్యాన్ ఫాలోయింగ్ సంపాదించుకుంది టాలీవుడ్ కలువ కండ్ల సుందరి కాజల్‌ అగర్వాల్‌ (Kajal Aggarwal). ఈ భామ టైటిల్‌ రోల్‌ పోషిస్తున్న మూవీ సత్యభామ (Satyabhama). Kajal 60గా వస్తోన్న ఈ మూవీని సుమన్ చిక్కాలా డైరెక్ట్ చేస్తున్నాడు.

సత్యభామ జూన్‌ 7న థియేటర్లలో గ్రాండ్‌గా విడుదల కానుంది. ఈ నేపథ్యంలో ప్రమోషన్స్‌లో ఫుల్ బిజీగా ఉంది కాజల్ టీం. మీడియాతో ముఖాముఖి సందర్భంగా కెమెరాకు స్టన్నింగ్ ఫోజులిచ్చింది. ప్రిన్సెస్‌లా మెరిసిపోతున్న కాజల్ అగర్వాల్‌ నయా లుక్స్‌ ఇప్పుడు నెట్టింట ట్రెండింగ్ అవుతున్నాయి.

ఇటీవలే రిలీజ్‌ డేట్ ఫైనల్ చేస్తూ లాంఛ్ చేసిన కొత్త పోస్టర్‌లో స్టైలిష్ కాప్‌ అవతార్‌లో యాక్షన్‌ మోడ్‌లో కనిపిస్తూ సినిమాపై క్యూరియాసిటీ పెంచేస్తుంది కాజల్‌. క్రైం థ్రిల్లర్‌ జోనర్‌లో తెరకెక్కుతున్న ఈ మూవీని ఆరమ్‌ ఆర్ట్స్‌ బ్యానర్‌పై బాబీ టిక్కా నిర్మిస్తుండగా.. శ్రీచరణ్‌ పాకాల మ్యూజిక్‌, బ్యాక్‌ గ్రౌండ్ స్కోర్‌ అందిస్తున్నారు.

ఈ మూవీలో ప్రకాశ్‌ రాజ్‌, నాగినీడు, హర్షవర్దన్‌, రవి వర్మ, అంకిత్‌ కొయ్య, సంపద ఎన్, ప్రజ్వల్‌ ఎడ్మ ఇతర కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్నారు. సత్యభామలో భయంతో పరిచయం లేని పోలీసాఫీసర్‌గా కనిపించబోతుందని ఇప్పటివరకు లాంఛ్ చేసిన గ్లింప్స్‌, టీజర్‌చెబుతున్నాయి‌.

సత్యభామ కొత్త పోస్టర్..

Every role is a journey, but #Satyabhama has truly been a revolution.

This June, justice isn’t just a duty, it’s a promise.

Are you with me?

#Satyabhama from June 7th 2024 worldwide, see you at the movies 🎬 pic.twitter.com/rLz5Ym9WRk

— Kajal Aggarwal (@MsKajalAggarwal) May 23, 2024