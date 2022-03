March 3, 2022 / 01:21 PM IST

K.G.F Chapter2 Trailer | అప్ప‌టి వ‌ర‌కు క‌న్న‌డ సినిమా అంటే ఒక్క ఉపేంద్ర మాత్ర‌మే తెలుసు. కొన్ని సంవ‌త్స‌రాల క్రీతం ‘ఈగ’ చిత్రంతో సుధీప్ ప‌రిచ‌మ‌య్యాడు. ఇక‌ క‌న్న‌డ సినిమాలంటే ఉపేంద్ర సినిమాలు డ‌బ్ అయిన‌వి మాత్ర‌మే తెలుసు . అలాంటిది 2018లో వ‌చ్చిన ‘కేజీఎఫ్’ సినిమాతో భార‌త‌దేశం మొత్తం ఒక్క‌సారిగా శాండల్‌వుడ్ వైపు చూసింది. అప్పటి వ‌ర‌కు భార‌తీయ సినీ చ‌రిత్ర‌లో అలాంటి ఎలివేష‌న్లు చూడ‌లేదు. ఇందులో హీరోగా న‌టించిన య‌ష్‌కు ప్ర‌పంచం అంత‌టా విప‌రీత‌మైన క్రేజ్ ఏర్ప‌డింది. ప్ర‌శాంత్ నీల్ ఈ చిత్రాన్ని తెర‌కెక్కించిన విధానం, టేకింగ్‌కు ప్రేక్ష‌కులు ఫిదా అయిపోయారు.అప్పటివ‌ర‌కు క‌న్న‌డ‌లో 100కోట్ల సినిమా లేదు.అలాంటిది కేజీఎఫ్ చిత్రం ఏకంగా 250కోట్ల క‌లక్ష‌న్ల‌ను సాధించింది. కేజీఎఫ్ విడుద‌ల‌ప్పుడే దీనికి సీక్వెల్ కూడా ఉంటుంద‌ని మేక‌ర్స్ ప్ర‌క‌టించారు.

కేజీఎఫ్ అనుకున్న‌దానికంటే రెట్టింపు విజ‌యాన్ని సాధించడంతో కేజీఎఫ్2 అత్యంత భారీగా సంజ‌య్ దత్‌, ర‌వీనా టాండ‌న్ వంటి పేరున్న స్టార్స్‌తో తెరకెక్కించారు. సీక్వెల్ అనౌన్స్ చేసిన‌ప్ప‌టినుంచే యావ‌త్ భార‌త సినీ ప్రేక్ష‌కులు పార్ట్-2 కోసం ఎంత‌గానో ఎదురుచూస్తున్నారు. ఈ క్ర‌మంలోనే కేజీఎఫ్2 చిత్రం నుండి విడుద‌లైన టీజ‌ర్ యూట్యూబ్‌లో 200 మిలియ‌న్ల వ్యూస్‌ను సాధించి మోస్ట్ వ్యూవుడ్ టీజ‌ర్‌గా రికార్డు సృష్టించింది. ఇప్ప‌టివ‌ర‌కు ఈ రికార్డును మ‌రో సినిమా అధిగ‌మించ‌లేక‌పోయింది. ఈ చిత్రాన్ని ఏప్రిల్ 14న ప్రేక్ష‌కుల ముందుకు తీసుకురానున్న‌ట్లు మేక‌ర్స్ గ‌తంలోనే ప్ర‌క‌టించారు. తాజాగా ఈ చిత్రానికి సంబంధించిన ట్రైల‌ర్‌ను మార్చి 27న సాయంత్రం 6:40 నిమిషాల‌కు విడుద‌ల చేయ‌నున్న‌ట్లు మేక‌ర్స్ తాజాగా సోష‌ల్ మీడియాలో వెల్ల‌డించారు. శ్రీనిధి శెట్టి హీరోయిన్‌గా న‌టించిన‌ ఈ చిత్రాన్ని హోంబెల్ సంస్థ నిర్మించింది.

There is always a thunder before the storm!#KGFChapter2 Trailer on March 27th at 6:40 pm.

#KGF2TrailerOnMar27 pic.twitter.com/CYcWx9vK1j

— Prashanth Neel (@prashanth_neel) March 3, 2022