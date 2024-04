April 11, 2024 / 10:06 AM IST

NTR Ramzan Wishes | పవిత్ర రంజాన్ పర్వదినం సందర్భంగా ముస్లిం సోదరులకు టాలీవుడ్ స్టార్ హీరో యంగ్ టైగ‌ర్ ఎన్టీఆర్ రంజాన్ శుభాకాంక్ష‌లు తెలిపాడు. అందరికీ ఈద్ ముబారక్! ఈ ఈద్ మీకు సంతోషం, శాంతి శ్రేయస్సును తీసుకురావాలి అంటూ ఎన్టీఆర్ ఎక్స్ వేదిక‌గా రాసుకోచ్చాడు.

ఇక సినిమాల విష‌యానికి వ‌స్తే.. ఎన్టీఆర్ ప్ర‌స్తుతం కొరటాల శివ(Koratala Shiva) ద‌ర్శ‌క‌త్వంలో ‘దేవర'(Devara) అనే సినిమా చేస్తున్నాడు. ఈ సినిమాలో శ్రీదేవి కూతురు జాన్వీ కపూర్ హీరోయిన్‌గా న‌టిస్తుండ‌గా సైఫ్ అలీఖాన్ విల‌న్‌గా న‌టిస్తున్నాడు. జనతా గ్యారేజ్ వంటి బ్లాక్ బ‌స్ట‌ర్ త‌ర్వాత ఎన్టీఆర్, కొరటాల శివ కాంబినేష‌న్‌లో వ‌స్తున్న మూవీ కావ‌డంతో సినిమాపై భారీ అంచనాలు ఉన్నాయి. ఇప్ప‌టికే ఈ సినిమా గ్లింప్స్ విడుద‌ల చేయ‌గా ప్రేక్ష‌కుల‌ను ఆక‌ట్టుకుంటుంది. ఇక ఈ సినిమా రెండు భాగాలుగా వ‌స్తున్న విష‌యం తెలిసిందే. మొద‌టి పార్ట్ ద‌స‌రా కానుక‌గా అక్టోబ‌ర్ 10న ప్రేక్ష‌కుల ముందుకు రానుంది.

Eid Mubarak!

May this Eid bring you joy, peace, and prosperity.

— Jr NTR (@tarak9999) April 11, 2024