September 14, 2023 / 04:52 PM IST

Jr NTR | టాలీవుడ్ స్టార్ హీరో జూనియర్ ఎన్టీఆర్‌ (Jr NTR) కొంతకాలంగా దేవర సినిమాతో హెడ్‌లైన్స్‌లో నిలుస్తున్నాడు. కొరటాల శివ డైరెక్షన్‌లో రాబోతున్న దేవర విడుదల కోసం ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు. ఇప్పటికే విడుదలైన దేవర లుక్‌ నెట్టింట హల్‌ చల్ చేస్తూ సినిమాపై సూపర్ బజ్ క్రియేట్ చేస్తోంది. తాజాగా ఫ్యామిలీతో కలిసి దుబాయ్‌ ట్రిప్ వేశాడు తారక్‌. ఎయిర్‌పోర్టు ఫొటోలను చూసిన అభిమానులు.. తారక్ ఫ్యామిలీ ట్రిప్ వేశారని తెగ చర్చించుకోవడం మొదలుపెట్టారు.

అయితే తారక్ వెళ్లింది వెకేషన్‌కు కాదు.. దుబాయ్‌లో జరిగే ప్రతిష్టాత్మక SIIMA Awards 2023 ఈవెంట్‌లో పాల్గొననున్నాడు. ఆర్‌ఆర్‌ఆర్‌లో అద్భుతమైన నటనకు ఉత్తమ నటుడి అవార్డును అందుకోనున్నాడు. ట్రిప్‌ టైంలో తారక్‌తో నటి హిమజ దిగిన ఫొటో నెట్టింట ట్రెండింగ్ అవుతోంది. ప్రస్తుతం దేవర షూటింగ్‌తో బిజీగా ఉన్న తారక్‌ సైమా అవార్డ్స్‌ కోసం చిత్రీకరణకు తాత్కాలికంగా బ్రేక్ ఇచ్చాడు. ఈ మూవీతో బాలీవుడ్ భామ జాన్వీకపూర్ టాలీవుడ్‌ ఎంట్రీ ఇస్తోండగా.. బాలీవుడ్ స్టార్ యాక్టర్ సైఫ్‌ అలీఖాన్‌ విలన్‌గా భైర పాత్ర పోషిస్తున్నాడు.

హైదరాబాద్ సమీపంలో వేసిన స్పెషల్ సెట్‌లో తారక్‌పై వచ్చే సోలో సన్నివేశాలను చిత్రీకరిస్తుందని ఇప్పటికే ఓ అప్‌డేట్ నెట్టింట హల్‌ చల్ చేస్తోంది. ఈ షూట్‌ అయిపోగానే.. ఇతర యాక్టర్లతో వచ్చే సీన్లను షూట్‌ చేయనున్నారని ఇన్‌సైడ్‌ టాక్‌. వీఎఫ్‌ఎక్స్‌ పనుల కారణంగా సినిమా ఆలస్యం కాకుండా.. కొరటాల టీం క్లైమాక్స్ పోర్షన్‌ను ముందుగానే షూట్‌ చేసిందని సమాచారం.

NTR @tarak9999 Anna Will Be Attending @siima 2023 Awards At Dubai 🔥🔥🔥🔥🔥🔥. #RRRMovie #Devara #ManOfMassesNTR pic.twitter.com/AAy1YSjS5v

Young Tiger Superstar #NTR with kids papped at airport. #JrNTR #ManOfMassesNTR #Devara pic.twitter.com/CCupoeSn13

— Vishwajit Patil (@_VishwajitPatil) September 14, 2023

#Devara underwater sequence…..?something #KoratalaSiva is planning unexpectedly and very big….. Most underrated director who has full potential at pan India level….

దేవర ఫస్ట్‌ లుక్‌..

సైఫ్‌ అలీఖాన్‌ లుక్‌..

Team #Devara wishes the powerhouse of talent, the man who oozes sheer brilliance in every role, 𝘽𝙝𝙖𝙞𝙧𝙖 Aka #SaifAliKhan a very Happy Birthday 🔥

The ultimate face-off awaits on the big screens 🌊🙌🏻

In Cinemas 5th April 2024@tarak9999 #KoratalaSiva #JanhviKapoor… pic.twitter.com/7ndKVbTe2D

— NTR Arts (@NTRArtsOfficial) August 16, 2023