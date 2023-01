Jr NTR | ఆస్కార్‌ రేసులో చోటు దక్కకపోయినా.. కోట్లాది మంది ఆదరాభిమానాలు పొందిన జూనియర్‌ ఎన్టీఆర్‌

January 24, 2023 / 08:43 PM IST

Oscars 2023 | ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న మూవీ లవర్స్ ఎప్పుడెప్పుడా అని ఎదురుచూస్తున్న ఆస్కార్‌ నామినేషన్స్ అప్‌డేట్‌ రానే వచ్చింది. ఇప్పటికే గోల్డెన్‌ గ్లోబ్‌ అవార్డు గెలుచుకున్న ఆర్‌ఆర్‌ఆర్‌.. ఇపుడు ప్రతిష్టాత్మక ఆస్కార్‌ నామినేషన్స్‌ లో కూడా చోటు దక్కించుకుంది. అంతా ఊహించినట్టుగానే భారత్‌ నుంచి ఆర్‌ఆర్‌ఆర్‌ ఆస్కార్ బరిలో నిలిచింది. అయితే ఆస్కార్‌ ఫైనల్‌ నామినేషన్స్‌లో ఒరిజినల్‌ సాంగ్‌ కేటగిరీలో ఆర్‌ఆర్‌ఆర్‌ నుంచి నాటు నాటు సాంగ్‌ టాప్‌ -4లో నిలిచింది.

ఆస్కార్‌ తుదిపోరులో నిలవడం సినీ అభిమానులకు శుభవార్తే. కానీ ఈ పీరియాడిక్‌ ఎపిక్ మూవీలో కొమ్రం భీముడిగా అదిరిపోయే యాక్టింగ్‌తో గూస్‌బంప్స్ తెప్పించిన జూనియర్‌ ఎన్టీఆర్‌ (Jr NTR) ఉత్తమ నటుడిగా ఆస్కార్ ఫైనల్‌ నామినేషన్‌లో నిలవడం పక్కా అని తెగ చర్చించుకుంటున్న నేపథ్యంలో కేవలం నాటు నాటు సాంగ్ మాత్రమే నామినేషన్స్‌ లో నిలిచి.. తారక్‌కు అవకాశం లేకుండా పోవడంతో కొంత నిరాశకు లోనవుతున్నారు అభిమానులు.

అయితే ఆస్కార్‌లో నిలవకపోయినా తారక్‌ మాత్రం గొప్ప నటుడని ఆర్‌ఆర్‌ఆర్ సినిమాను ఆదరించిన ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న సినీ లవర్స్‌ ముక్తకంఠంతో చెబుతున్నారు. ఆదివాసీల ముద్దు బిడ్డ కొమ్రం భీముడిగా అద్బుతమైన నటనను కనబరిచిని తారక్‌ భారతదేశానికి దొరికిన గొప్ప నటుడంటూ కితాబిస్తున్నారు. కోట్లాదిమంది ఫ్యాన్స్‌ ఆదరాభిమానాల ముందు పురస్కారాలు పెద్ద విషయమేమి కాదని అభిప్రాయపడుతున్నారు.

కొమ్రం భీమ్ పాత్రలో జూనియర్ ఎన్టీఆర్ ఆస్కార్ అవార్డుకు అర్హుడని యూఎస్‌ఏ టుడే మ్యాగజైన్‌ కథనం చాలు జూనియర్ ఎన్టీఆర్‌ ఆస్కార్‌లో నిలవకున్నా.. రేసులో ఉన్నట్టే అని చెప్పడానికి. తారక్‌ ఆదివాసీల యోధుడైన కొమ్రం భీం పాత్ర పోషించడం ఆస్కార్ అవార్డుకు అర్హత కలిగిన అద్భుతమైన ప్రదర్శనకు మ్యాగజైన్‌ పేర్కొంది.

WE CREATED HISTORY!! 🇮🇳

Proud and privileged to share that #NaatuNaatu has been nominated for Best Original Song at the 95th Academy Awards. #Oscars #RRRMovie pic.twitter.com/qzWBiotjSe

— RRR Movie (@RRRMovie) January 24, 2023