Jr NTR | కాలర్‌ ఎగరేస్తున్న జూనియర్‌ ఎన్టీఆర్‌.. ఎందుకంటే..?

May 26, 2023 / 08:16 PM IST

Jr NTR | టాలీవుడ్ స్టార్ హీరో జూనియర్ ఎన్టీఆర్ (Jr NTR) ఫ్యాన్‌ ఫాలోయింగ్ గురించి ప్రత్యేకించి చెప్పనవసరం లేదు. అభిమానులకు కావాల్సిన ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్‌ అందించడంలో ఎప్పుడూ బిజీగా ఉండే ఈ నందమూరి హీరో సోషల్ మీడియాలో కూడా చురుకుగా ఉంటాడని ప్రత్యేకించి చెప్పనవసరం లేదు. ప్రస్తుతం దేవర (Devara) షూటింగ్‌తో బిజీగా ఉన్నాడు తారక్‌. ఎన్టీఆర్‌ 30గా కొరటాల శివ దర్శకత్వంలో వస్తున్న ఈ మూవీ షూటింగ్‌ను వీలైనంత త్వరగా పూర్తి చేసి.. పోస్ట్ ప్రొడక్షన్‌ పనులపై ఫోకస్ పెట్టేందుకు రెడీ అవుతున్నారు మేకర్స్‌.

నేడు సాయంత్రం తారక్ డిఫరెంట్ మూడ్‌లో ఉన్న స్టిల్స్‌ను నెట్టింట షేర్ చేశాడు. వీటిలో కాలర్‌ ఎగరేస్తున్న స్టిల్‌ అందరి అటెన్షన్‌ను తన వైపునకు తిప్పుకుంటోంది. మాస్‌ యాటిట్యూడ్‌ చూపిస్తున్నట్టుగా ఉన్న ఈ స్టిల్‌కు లైకులు, కామెంట్ల వర్షం కురిపిస్తున్నారు నెటిజన్లు. ఇంతకీ ఈ కొత్త లుక్‌ వెనుకున్న సీక్రెట్‌ ఏంటనే కదా మీ డౌటు. తారక్ ఓ యాడ్‌ షూటింగ్‌లో పాల్గొన్నపుడు తీసిన స్టిల్స్ ఇవి. ఇప్పుడు ఈ ఫొటోలు సోషల్ మీడియాను షేక్ చేస్తున్నాయి.

ఇటీవలే విడుదల చేసిన దేవర ఫస్ట్‌ లుక్‌ సినిమాపై సూపర్ బజ్‌ క్రియేట్ చేస్తోంది. తారక్‌ మరోవైపు కేజీఎఫ్‌ ఫేం ప్రశాంత్ నీల్ డైరెక్షన్‌లో ఎన్టీఆర్‌ 31కు గ్రీన్ సిగ్నల్‌ ఇచ్చిన విషయం తెలిసిందే. దేవర షూటింగ్‌ పూర్తయిన తర్వాత ఈ మూవీని సెట్స్‌పైకి తీసుకెళ్లనున్నారు.

#PostPackUpShot with the very affable & super popular @tarak9999… From his most candid smile… to his absolute BadAss look… got them all in a few minutes!! pic.twitter.com/TBChTPz1LZ

— Avinash Gowariker (@avigowariker) May 26, 2023