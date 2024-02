February 3, 2024 / 02:00 PM IST

Joram Movie | నార్త్‌తో పాటు సౌత్‌లో కూడా మంచి పాత్ర‌ల‌తో త‌న‌దైన గుర్తింపు పొందిన న‌టుడు మ‌నోజ్ బాజ్‌పాయి (Manoj Bajpayee). త‌న కెరీర్ గ్రాఫ్ ప‌డిపోతుంది అనే టైంలో ఫ్యామిలీ మ్యాన్ , ‘సిర్ఫ్ ఏక్ బందా కాఫీ హై (Sirf Ek Bandaa Kaafi Hai)’ వంటి చిత్రాల‌తో మళ్లీ ఫామ్‌లోకి వ‌చ్చాడు. ఇక ఈ సినిమాలు ఇచ్చిన జోష్‌తో మ‌నోజ్ న‌టిస్తున్న తాజా చిత్రం జోరమ్. దేవాశిష్ మఖిజా దర్శకత్వం వ‌హించాడు. డిసెంబరు 8న విడుద‌లైన‌ ఈ సినిమా విమర్శకులను మెప్పించ‌డ‌మే కాకుండా.. ఇంటర్నేషనల్​ ఫిల్మ్‌ ఫెస్టివల్స్‌లో ప‌లు అవార్డుల‌ను గెలుచుకుంది. రీసెంట్​గా అనౌన్స్​ చేసిన ఫిల్మ్‌ ఫేర్‌ అవార్డులలో కూడా ఉత్తమ చిత్రం (క్రిటిక్స్‌), ఉత్తమ కథ కేట‌గిరీల‌లో అవార్డులను ఖాతాలో వేసుకుంది. ఇదిలావుంటే తాజాగా ఈ చిత్రం ఓటీటీలోకి వ‌చ్చేసింది.

ప్ర‌ముఖ ఓటీటీ వేదిక అమెజాన్‌ ప్రైమ్‌ వీడియో వేదికగా ఈ చిత్రం ప్ర‌స్తుతం స్ట్రీమింగ్ అవుతుంది. అయితే ఈ సినిమాను రెంట‌ల్ విధానంలో మాత్ర‌మే అందుబాటులో ఉంచారు.

Your favourite survival thriller has now arrived on Amazon Prime!

So what are you waiting for? Watch #Joram on @PrimeVideoIN

🔗 – https://t.co/0RfPXw6ccM@BajpayeeManoj @Mdzeeshanayyub @nakdindianfakir @Makhijafilm @nowitsabhi #SmitaTambe @TannishthaC #MeghaMathur… pic.twitter.com/laYbKXfjSM

— Zee Studios (@ZeeStudios_) February 2, 2024