May 15, 2023 / 06:47 PM IST

Jigarthanda DoubleX | కోలీవుడ్ స్టార్ డైరెక్టర్ కార్తీక్‌ సుబ్బరాజు కాంపౌండ్‌ నుంచి వస్తున్న చిత్రం జిగర్‌ తండ డబుల్ ఎక్స్ (Jigarthanda DoubleX). రాఘవా లారెన్స్‌, ఎస్‌జే సూర్య లీడ్‌ రోల్స్ లో నటిస్తున్న ఈ చిత్రం గ్యాంగ్‌ స్టర్ డ్రామా బ్యాక్‌ లో తెరకెక్కుతోంది. మేకర్స్‌ ఇప్పటికే విడుదల చేసిన జిగర్తాండ 2 టీజర్‌ను (Jigarthanda 2 teaser) కు మంచి రెస్సాన్స్ వస్తోంది. తాజాగా జిగర్‌ తండ డబుల్‌ ఎక్స్‌ విడుదల తేదీని ప్రకటిస్తూ.. గ్లింప్స్ వీడియోను రిలీజ్ చేశారు. ఈ మూవీ దీపావళికి థియేటర్లలో సందడి చేయబోతున్నట్టు ప్రకటించారు.

థియేటర్‌ ముందు టపాకాయలు పేల్చుతున్న విజువల్స్‌ తో సాగుతుంది వీడియో. ఇప్పటికే లాంఛ్‌ చేసిన సర్‌ప్రైజ్‌ మాస్‌ లుక్‌లో లారెన్స్ , క్లాసీ లుక్‌లో ఎస్‌జే సూర్య డిఫరెంట్‌ షేడ్స్ లో కనిపిస్తూ సినిమాపై ఆసక్తిని పెంచుతున్నారు. లారెన్స్ , ఎస్‌జే సూర్య టీం మధ్య జరిగే వార్‌తో మాస్‌ ఎలిమెంట్స్ తో సినిమా ఉండబోతున్నట్టు ఇప్పటివరకు వచ్చిన రషెస్‌, లుక్స్‌ చెబుతున్నాయి. ఈ చిత్రాన్ని స్టోన్‌ బెంచ్‌ ఫిలిమ్స్ బ్యానర్‌పై తెరకెక్కిస్తున్నారు. ఈ చిత్రానికి సంతోష్‌ నారాయణ్‌ సంగీతం అందిస్తున్నాడు.

జిగర్‌ తండ డబుల్ ఎక్స్ టీజర్‌…

జిగర్‌ తండ డబుల్ ఎక్స్ గ్లింప్స్‌

#DoubleXDiwali it is 🔥 Get set for a blast in theatres this November.#JigarthandaDoubleX a SHOT Update – https://t.co/gFTraY8jrd

A @karthiksubbaraj padam.

A @Music_Santhosh musical.

Featuring @offl_Lawrence and @iam_SJSuryah.

Visuals by @dop_tirru.

Produced by… pic.twitter.com/AA8E2m2W2Z

— BA Raju’s Team (@baraju_SuperHit) May 15, 2023