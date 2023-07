Jawan Movie | ‘జవాన్‌’పై మక్కల్ సెల్వన్ ట్విట్.. షారుఖ్ అదిరిపోయే రిప్లయ్

July 12, 2023 / 11:48 AM IST

Jawan Movie | బాలీవుడ్ స్టార్ హీరో షారుఖ్ ఖాన్‌ (Shah Rukh Khan) నుంచి సినిమా వస్తుందంటే క్రేజ్‌ ఎలా ఉంటుందో ప్రత్యేకించి చెప్పనవసరం లేదు. లాంగ్ గ్యాప్‌ తర్వాత పఠాన్‌ సినిమాతో బాక్సాఫీస్‌ను షేక్ చేశాడు. దాంతో ఆయన తదుపరి చిత్రం ‘జవాన్‌’ పై భారీ అంచనాలేర్పడాయి. అట్లీ (Atlee) దర్శకత్వం వహిస్తున్న ఈ చిత్రం మొద‌టినుంచే అభిమానుల్లో ఆసక్తినిరేకెత్తిస్తున్నది. తాజాగా ‘జవాన్‌ ప్రివ్యూ(Jawan Preview)’ పేరుతో ఈ చిత్ర‌ టీజర్‌ను విడుదల చేశారు.

షారుఖ్‌ఖాన్‌ వాయిస్‌ ఓవర్‌తో మొదలైన ఈ టీజర్‌ ఆద్యంతం హై ఇంటెన్సిటీ యాక్షన్‌తో ఆకట్టుకుంది. ఇందులో షారుఖ్‌ఖాన్‌ భిన్న అవతారాల్లో కనిపించి అభిమానులను మెస్మరైజ్‌ చేశారు. టీజర్‌లో చిత్ర ప్రధాన తారాగణాన్ని మొత్తం పరిచయం చేయడం ఆకర్షణగా నిలిచింది. భారీ యాక్షన్‌ ఘట్టాలు, కన్నుల పండుగ‌గా సాగిన పాటలు, షారుఖ్‌ఖాన్‌ డిఫరెంట్‌ లుక్స్‌తో టీజర్‌ ఆసాంతం ఆసక్తిని పంచింది. అనిరుధ్‌ (Anirudh Ravichandar) బ్యాక్‌గ్రౌండ్‌ స్కోర్‌ హైలైట్‌గా నిలిచింది. కాగా ఈ మూవీలో కోలీవుడ్ స్టార్ హీరో మక్కల్ సెల్వన్ విజయ్ సేతుపతి(Vijay Sethupathy) నెగటివ్ రోల్ చేస్తున్న విష‌యం తెలిసిందే.

తాజాగా ‘జవాన్‌ ప్రివ్యూ’పై విజయ్ సేతుపతి స్పందిస్తూ.. జవాన్ ప్రివ్యూకి స్వాగతం.. ఇప్పుడు మీ కోసం! అంటూ త‌మిళంలో ట్వీట్ చేశారు. ఈ పోస్టుపై తాజాగా షారుఖ్‌ఖాన్‌ స్వీట్ రిప్ల‌య్‌ ఇచ్చారు. “సర్ మీతో వర్క్ చేయడం నా అదృష్టం. షూటింగ్‌లో మీరు నాకు తమిళం నేర్పించినందుకు.. అలానే మంచి ఫుడ్ అందించినందుకు చాలా థాంక్స్. ల‌వ్ యూ న‌న్బా” అంటూ షారుక్ ట్విట్ట‌ర్‌లో రాసుకోచ్చాడు. ప్రస్తుతం ఈ పోస్ట్ సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది.

ఈ సినిమాను రెడ్‌ చిల్లీ ఎంటర్‌టైనమెంట్స్‌(Red Chillis Entertainments) బ్యానర్‌పై షారుఖ్ భార్య గౌరీ ఖాన్‌(Gauri khan) నిర్మిస్తుంది. షారుఖ్‌కు జోడీగా నయనతార (Nayana Thara) నటిస్తుంది. దీపికా పడుకోన్‌ (Deepika padukone), సాన్యా మల్హోత్రా(Sanya Malhotra), ప్రియమణి (Priyamani) , సునీల్‌ గ్రోవ ర్‌(Sunil Grover) తదితరులు ఈ చిత్రంలో ప్రధాన పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు. హిందీతో పాటు పాన్‌ ఇండియా లెవల్లో ఈ సినిమా సెప్టెంబర్‌ 7న రిలీజ్‌ కానుంది. అనురుధ్ రవిచంద్రన్ ఈ సినిమాకు స్వరాలు అందిస్తున్నాడు.

Sir an honour to work with you. Thanks for teaching me a bit of Tamil on the sets & the delicious food u got. Love u Nanba! https://t.co/b346h1zjrt

— Shah Rukh Khan (@iamsrk) July 11, 2023