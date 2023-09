September 15, 2023 / 10:54 AM IST

Jawan Movie | బాలీవుడ్ బాద్‌షా షారుఖ్‌ఖాన్‌ (Shah Rukh Khan) నటించిన‌ తాజా యాక్షన్‌ ఎంటర్‌టైనర్‌ ‘జవాన్‌’ (Jawan). అట్లీ (Atlee) దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ఈ చిత్రం 7వ తేదీన ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చి బ్లాక్‌బస్టర్‌ హిట్‌ అందుకుంది. బాక్సాఫీస్ వ‌ద్ద కాసుల వర్షం కురిపిస్తోంది. విడుదలైన వారం రోజుల్లోనే వరల్డ్‌ వైడ్‌గా రూ.650 కోట్లు కొల్లగొట్టింది. ఇక ఈ చిత్రంలో షారుఖ్‌ నటనకు ప్రేక్షకులు ఫిదా అవుతున్నారు. టాలీవుడ్‌ దర్శకధీరుడు రాజమౌళి, సూపర్‌ స్టార్‌ మహేశ్‌ బాబు, అల్లు అర్జున్‌ వంటి సినీ ప్రముఖులే కాకుండా.. ప్రముఖ పారిశ్రామిక వేత్త ఆనంద్‌ మహీంద్రా కూడా ఈ చిత్రంపై ప్రశంసలు కురిపించారు. ఇదిలా ఉండ‌గా.. ఈ మూవీలోని ‘చలేయా’(Chaleya) అనే సాంగ్ చాలా పెద్ద హిట్టయింది. రొమాంటిక్ మెలోడిగా వచ్చిన ఈ సాంగ్ ప్రపంచ‌వ్యాప్తంగా విశేష ఆద‌ర‌ణ పొందింది. ఇక‌ ఈ పాట‌కు స్టెప్పులేసిన వీడియోల‌ను (viral video) ప‌లువురు సోష‌ల్ మీడియాలో పోస్టు చేస్తున్నారు.

ఇదిలా ఉండ‌గా.. షారుఖ్‌ఖాన్ ఫ్యాన్ అయిన ఒక లేడి ప్ర‌స్తుతం ఆసుపత్రిలో చికిత్స పోందుతుంది. తాజాగా ఆమె కోలుకున్న అనంతరం ‘చలేయా’(Chaleya) పాటకు స్టెప్పులేసింది. దీనికి సంబంధించిన వీడియో సోష‌ల్ మీడియాలో తెగ వైర‌ల్ అయ్యింది. ఇక ఈ వీడియో చూసిన షారుఖ్‌ఖాన్‌ (Shah Rukh Khan) ఆమె డ్యాన్స్‌కు ఫిదా అయ్యాడు.

”ఇది చాలా బాగుంది! ధన్యవాదాలు… త్వరగా మీరు కోలుకొని ‘జవాన్‌’ (Jawan) సినిమా చూడండి. అయితే మీరు ఆసుపత్రి నుండి బయటకు వచ్చిన తర్వాత మీ నుంచి మరొక డ్యాన్స్ వీడియో కోసం ఎదురు చూస్తున్నాను ల‌వ్ యూ” అంటూ షారుఖ్ రిప్ల‌య్ ఇచ్చాడు.

This is very good! Thank u… Get well soon and watch the film!!! Looking forward to another dance video but once you’re out of the hospital…. Love u!! https://t.co/LjzAwSSP6k

— Shah Rukh Khan (@iamsrk) September 14, 2023