December 4, 2023 / 12:50 PM IST

Japan Movie | త‌మిళం కంటే తెలుగులో ఎక్కువ క్రేజ్ సంపాదించుకున్నాడు హీరో కార్తీ. ఇతని మూవీలు విడుద‌ల అవుతున్నాయంటే చాలు తమిళ ప్రేక్షకులు కంటే తెలుగు ప్రేక్షకులు ఎక్కువ ఆసక్తితో ఎదురుచూస్తారు. అంతలా తెలుగు ప్రేక్ష‌కుల‌తో క‌లిసిపోయాడు కార్తీ. ఇక కార్తీ (Karthi) హీరోగా న‌టించిన తాజా చిత్రం ‘జపాన్’ (Japan). అనూ ఇమ్మాన్యుయేల్ క‌థ‌నాయిక‌గా నటించింది. రాజమురుగన్‌ దర్శకత్వం వహించాడు. ఈ సినిమా దీపావళి కానుక‌గా ప్రేక్షకుల ముందుకు రాగా బాక్సాఫీస్ వ‌ద్ద డిజాస్ట‌ర్‌గా నిలిచింది. దీంతో తాజాగా ఈ సినిమా ఓటీటీ లాక్ చేసుకుంది.

ప్ర‌ముఖ ఓటీటీ దిగ్గ‌జం నెట్‌ఫ్లిక్స్ వేదిక‌గా డిసెంబర్‌ 11 నుంచి ఈ సినిమా నుంచి స్ట్రీమింగ్ కానుంది. ఇక ఈ సినిమా తమిళ, తెలుగు, మలయాళం, కన్నడ భాషల్లో స్ట్రీమింగ్ కానున్న‌ట్లు చిత్ర‌బృందం తెలిపింది. ఈ మూవీని డ్రీమ్‌ వారియర్ పిక్చర్స్ బ్యానర్‌పై ఎస్‌ఆర్ ప్రకాశ్‌ బాబు, ఎస్‌ ప్రభు నిర్మించాడు. జీవీ ప్రకాశ్‌ కుమార్‌ సంగీతం అందించాడు.

Intha kadhai-la thimingalam sikkuma sikkadha nu paaka neenga ready ah? #Japan, coming to Netflix in Tamil, Telugu, Malayalam and Kannada on 11 Dec! pic.twitter.com/rLWRBVyL6N

— Netflix India South (@Netflix_INSouth) December 4, 2023