November 6, 2023 / 03:53 PM IST

Japan Movie | త‌మిళంతో పాటు తెలుగులోను త‌న‌కంటూ ప్ర‌త్యేక ఇమేజ్ సంపాదించుకున్న హీరో కార్తీ. ఇతని మూవీలు విడుద‌ల అవుతున్నాయంటే చాలు తమిళ ప్రేక్షకులు కంటే తెలుగు ప్రేక్షకులు ఎక్కువ ఆసక్తితో ఎదురుచూస్తారు. అంతలా తెలుగు ప్రేక్ష‌కుల‌తో క‌లిసిపోయాడు కార్తీ. ఇక కార్తీ (Karthi) హీరోగా న‌టిస్తున్న తాజా చిత్రం ‘జపాన్’ (Japan). అనూ ఇమ్మాన్యుయేల్ క‌థ‌నాయిక‌గా నటిస్తోంది. జాతీయ అవార్డు గ్రహీత రాజమురుగన్‌ దర్శకత్వం వహిస్తున్న ఈ సినిమా దీపావళి కానుక‌గా ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది. ఇక ఇప్ప‌టికే ఈ సినిమా నుంచి మేక‌ర్స్ టీజ‌ర్, ట్రైల‌ర్‌ల‌ను విడుద‌ల చేయ‌గా.. మంచి రెస్పాన్స్ ద‌క్కించుకుంది. ఇదిలా ఉంటే.. తాజాగా ఈ మూవీ నుంచి మేక‌ర్స్ సాలిడ్ అప్‌డేట్ ఇచ్చారు.

ఈ సినిమా అడ్వాన్స్ బుకింగ్స్ కు సంబంధించి బిగ్ అప్‌డేట్ వ‌చ్చింది. జపాన్ అడ్వాన్స్ బుకింగ్స్(Japan Movie Advance Bookings) ఈరోజు ఉద‌యం నుంచి స్టార్ట్ అయ్యిన‌ట్లు చిత్ర‌బృందం సోష‌ల్ మీడియాలో వెల్లడించింది. ఇక ఈ సినిమా చూసేందుకు ఆడియెన్స్, ఫ్యాన్స్​ ఎగబడుతుండ‌గా.. అడ్వాన్స్ బుకింగ్స్ రూపంలోనే పెద్ద మొత్తంలో కలెక్షన్లు వస్తాయని చిత్రబృందం ధీమాగా ఉంది. https://linktr.ee/JapanTicketsTelugu లింక్ ద్వారా ఈ మూవీ టికెట్ల‌ను బుక్ చేసుకోవ‌చ్చ‌ని చిత్ర‌బృందం తెలిపింది.

Orders from the Japan-ease high command 😎#Japan tickets book cheskovali ani #Japan cheppesadu 💥

Book your tickets now!

– https://t.co/nidVrxwJpy#JapanDiwali in theatres November 10th ❤‍🔥

Golden Star @Karthi_Offl @ItsAnuEmmanuel #Sunil @vijaymilton @Dir_Rajumurugan… pic.twitter.com/dxa9kodMfu

— BA Raju’s Team (@baraju_SuperHit) November 6, 2023