Jailer Kaavaalaa Vibe Never Ends Now Here Is Reels Details

Kaavaalaa vibe | జైలర్‌ నుంచి నువ్‌ కావాలయ్య సాంగ్‌కు నెట్టింట ఎన్ని రీల్స్‌ చేశారో తెలుసా..?

July 14, 2023 / 05:38 PM IST

Kaavaalaa vibe | కొన్ని రోజులుగా నెట్టింట టాక్ ఆఫ్‌ ది టౌన్‌గా నిలుస్తోంది మిల్కీ బ్యూటీ తమన్నా (Tamanna bhatia). ఈ ముంబై బ్యూటీ ఇటీవలే జైలర్‌ ఫస్ట్‌ సింగిల్ నువ్‌ కావాలయ్య (Kaavaalaa) సాంగ్‌లో ఇరగదీసే స్టెప్పులేసి ఔరా అనిపిస్తోంది. ఈ సాంగ్‌ నెటిజన్లను ఇంప్రెస్ చేస్తూ హాట్ టాపిక్‌గా నిలుస్తోంది. కావాలా సాంగ్‌కు నెట్టింట రీల్స్‌ దర్శనమిస్తూ ట్రెండింగ్‌లో నిలుస్తున్నారు. చిన్నా పెద్దా తేడా లేకుండా ప్రతీ ఒక్కరూ తమన్నాకు ఏ మాత్రం తగ్గకుండా డ్యాన్స్ చేస్తూ ఔరా అనిపిస్తున్నారు. ఇండియాలోనే కాదు.. విదేశాల్లో కూడా ఈ సాంగ్‌ ఓ ఊపు ఊపేస్తుంది.

అందాల భామలు బీచ్‌లో, తమ తమ ఇళ్లు, ఇతర అందమైన ప్రదేశాల్లో.. తమన్నాకు మేమేం తక్కువ కాదన్నట్టుగా చేస్తున్న కావాలా డ్యాన్స్‌ చేస్తూ ఔరా అనిపిస్తున్నారు. మరోవైపు సైతాన్ వెబ్‌ సిరీస్ ఫేం జాఫర్ సాదిక్‌ కూడా తన డ్యాన్స్ పార్ట్‌నర్‌తో కలిసి కావాలా పాటకు ఇరగదీసేశాడు. ఇప్పటివరకు కావాలా సాంగ్‌కు 55 వేలకుపై రీల్స్‌ నెట్టింట హల్‌ చల్‌ చేస్తున్నాయని సన్‌ పిక్చర్స్ ట్వీట్ చేస్తూ.. సాంగ్ ఫీవరో కొనసాగుతోందని తెలియజేసింది.

జోధ్‌పూర్ వెళ్లే సమయంలోఎయిర్‌పోర్టుకు వెళ్లగా.. అక్కడున్న కెమెరామెన్‌తో కలిసి కావాలా హుక్‌ స్టెప్పులేసి అదరహో అనిపించిన వీడియో ఇప్పటికే నెట్టింటిని షేక్ చేస్తున్నాయి. ఈ ఒక్క పాట తమిళ సూపర్ స్టార్ రజినీకాంత్‌ టైటిల్‌ రోల్‌లో నటిస్తున్న చిత్రం జైలర్ (Jailer)సినిమాకు మంచి బజ్‌ క్రియేట్ చేస్తోంది. నెల్సన్ దిలీప్ కుమార్‌ (Nelson Dilipkumar) దర్శకత్వం వహిస్తున్న ఈ చిత్రం ఆగస్టు 10న విడుదల కానుంది.

కావాలా సాంగ్‌ రీల్స్‌..

కెమెరామెన్‌తో తమన్నా డ్యాన్స్‌..

Tammy spotted at Mumbai airport as she headed to Jaipur for a project and she dances with a pap at airport for Trending #Kaavaalaa song 😍🔥#Tamannaah #TamannaahBhatia pic.twitter.com/gPetRpg3jb

— Miss B fan(Tammu fan😘❣️) (@MissB_Fan) July 11, 2023