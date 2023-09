September 4, 2023 / 10:46 AM IST

Jaane Jaan | బాలీవుడ్ హీరోయిన్‌ల‌లో కరీనా కపూర్‌ (Kareena Kapoor)కి ఒక సెపరేట్ స్టార్‌డ‌మ్ ఉంది. భ‌జ‌రంగీ భాయిజాన్ (Bajarangi Bhaijaan), త్రీ ఇడియట్స్ (3 Idiots), జ‌బ్ వి మెట్ (Jab We Met), కభీ ఖుషి కభీ ఘం, బాడీగార్డ్ (Bodyguard) చిత్రాల‌తో మంచి పాపులారిటీ తెచ్చుకుంది కరీనా. సైఫ్ అలీఖాన్‌తో వివాహం అనంతరం సినిమాలు తగ్గించింది. ఇక క‌రీనా న‌టించిన చివ‌రి చిత్రం లాల్ సింగ్ చద్దా. అమీర్ ఖాన్ హీరోగా వ‌చ్చిన ఈ మూవీ బాక్సాఫీస్ వద్ద డిజాస్ట‌ర్‌గా మిగిలింది. చాలా కాలం త‌ర్వాత కరీనా కపూర్ చేస్తున్న చిత్రం జానే జాన్ (Jaane Jaan). కరీనా కపూర్‌కు ఫ‌స్ట్ ఓటీటీ డెబ్యూగా ఈ చిత్రం విడుద‌ల కానుంది. ఇప్ప‌టికే ఈ చిత్రం నుంచి ఫ‌స్ట్ లుక్, టీజ‌ర్ విడుద‌ల చేసిన మేక‌ర్స్ తాజాగా ట్రైల‌ర్ అప్‌డేట్ ఇచ్చారు.

ఈ మూవీ ట్రైలర్‌ను సెప్టెంబ‌ర్ 05న విడుదల చేయ‌నున్న‌ట్లు మేక‌ర్స్ ప్ర‌క‌టించారు. థ్రిల్లర్ జాన‌ర్‌లో రానున్న ఈ సినిమాలో పాత‌ల్ లోక్ ఫేమ్ (Paatal Lok Fame) జైదీప్ అహ్లావత్ (Jaideep Ahlawat), విజయ్ వర్మ (Vijay Verma) ప్ర‌ధాన పాత్ర‌లు పోషిస్తున్నారు.

