November 6, 2023 / 05:36 PM IST

Salaar | గ్లోబల్‌ స్టార్‌ హీరో ప్రభాస్‌ (Prabhas) కాంపౌండ్ నుంచి వస్తున్న పాన్ ఇండియా ప్రాజెక్ట్‌ సలార్‌ (Salaar). యాక్షన్‌ థ్రిల్లర్‌ జోనర్‌లో తెరకెక్కుతున్న ఈ చిత్రానికి కేజీఎఫ్‌ ఫేం ప్రశాంత్‌ నీల్‌ (Prashanth Neel) దర్శకత్వం వహిస్తున్నాడు. సలార్ రెండు పార్టులుగా వస్తుండగా.. Salaar Part-1 Ceasefire డిసెంబర్ 22న ప్రపంచవ్యాప్తంగా గ్రాండ్‌గా విడుదల కానుంది. కాగా ఈ సినిమాకు సంబంధించిన ఆసక్తికర వార్త ఒకటి బయటకు వచ్చింది.

సలార్‌లో మాలీవుడ్ స్టార్ హీరో పృథ్విరాజ్‌ సుకుమారన్ (Prithviraj Sukumaran)‌ కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నాడని తెలిసిందే. సలార్‌ను కేరళలో ఈ స్టార్ యాక్టర్ హోం బ్యానర్ పృథ్విరాజ్ ప్రొడక్షన్స్‌ హౌజ్‌ విడుదల చేయనుంది. ఇదే విషయాన్ని తెలియజేస్తూ పృథ్విరాజ్‌ సుకుమారన్ చేసిన ట్వీట్ నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది.

సలార్‌ నుంచి ఇప్పటికే లాంఛ్ చేసిన టీజర్‌లో గూస్‌బంప్స్‌ తెప్పించే విజువల్స్‌ సినిమాపై అంచనాలు అమాంతం పెంచేస్తున్నాయి. ఈ చిత్రంలో పృథ్విరాజ్‌ సుకుమారన్‌ వరదరాజ మన్నార్ ది కింగ్ పాత్రలో నటిస్తున్నాడు. వరదరాజ మన్నార్ ది కింగ్ లుక్‌ ఇప్పటికే నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది. శృతిహాసన్ ఫీ మేల్ లీడ్ రోల్‌లో నటిస్తోంది.సలార్‌ టీజర్‌ నెట్టింట వైరల్ అవుతూ.. మిలియన్ల సంఖ్యలో వ్యూస్ రాబడుతోంది. హోంబలే ఫిలిమ్స్ బ్యానర్‌పై విజయ్ కిరగందూర్‌ తెరకెక్కిస్తున్న సలార్‌ తెలుగు, తమిళం, మలయాళం, హిందీ భాషల్లో గ్రాండ్‌గా విడుదల కానుంది.

We are delighted to partner with @PrithvirajProd to present #SalaarCeaseFire in the vibrant state of 𝐊𝐞𝐫𝐚𝐥𝐚!

Get ready for an unforgettable cinematic experience.#Salaar #Prabhas #PrashanthNeel @PrithviOfficial @shrutihaasan @hombalefilms @VKiragandur @IamJagguBhai… pic.twitter.com/7DKCNksaYO

— Hombale Group (@HombaleGroup) November 6, 2023