Inside Pics From Anant Ambani And Radhika Merchant Ring Ceremony

అనంత్ అంబానీ‌-రాధికా మర్చంట్‌ల ఎంగేజ్‌మెంట్‌.. దిగివచ్చిన తారాలోకం

ముంబైలోని అంబానీ నివాసమైన ఆంటిలియాలో అనంత్‌-రాధికల ఎంగేజ్‌మెంట్‌ వేడుకగా జరిగింది. ఈ వేడుకకు సినీ, రాజకీయ ప్రముఖులు హాజరై సందడి చేశారు.

January 20, 2023 / 05:03 PM IST

Anant Ambani | రిలయన్స్‌ ఇండస్ట్రీస్‌ అధినేత ముకేశ్‌ అంబానీ కుమారుడు అనంత్‌ అంబానీ, రాధిక మర్చంట్‌లు త్వరలో వివాహ బంధంతో ఒక్కటి కాబోతున్నారు. ఈ క్రమంలో ఈ నెల 19న ముంబైలోని అంబానీ నివాసమైన ఆంటిలియాలో అనంత్‌-రాధికల ఎంగేజ్‌మెంట్‌ వేడుకగా జరిగింది. ఈ వేడుకకు సినీ, రాజకీయ ప్రముఖులు హాజరై సందడి చేశారు.

ఎంగేజ్‌మెంట్‌ వేడుకకు బీటౌన్‌ తారలు.. షారుక్‌ ఖాన్‌, గౌరీ ఖాన్‌, ఆర్యన్‌ ఖాన్‌, సల్మాన్‌ ఖాన్‌, ఐశ్వర్యరాయ్‌ బచ్చన్, ఆమె కుమార్తె ఆరాధ్య, రణవీర్‌ సింగ్-దీపికా పదుకొణె, కత్రినా కైఫ్‌, జాన్వీ కపూర్‌, ఖుషీ కపూర్‌, సారా అలీఖాన్‌, అనన్యపాండే, అర్జున్‌ కపూర్‌, అక్షయ్‌ కుమార్‌, జాన్‌ అబ్రహం, కరణ్‌ జోహార్, నీతూ కపూర్‌, కిరణ్‌ రావ్‌, శ్రేయ ఘోషల్‌, క్రికెట్‌ దిగ్గజం సచిన్‌ తెందూల్కర్‌-అంజలి తదితరులు హాజరై సందడి చేశారు. ఇందుకు సంబంధించిన ఫొటోలు, వీడియోలు నెట్టింట వైరల్‌ అవుతున్నాయి.

‘ఎన్‌కోర్‌ హెల్త్‌కేర్‌’ సంస్థ సీఈఓ విరెన్‌ మర్చంట్‌-శైలజా మర్చంట్‌ల కుమార్తెనే రాధిక. మర్చంట్‌ కుటుంబానికి, అంబానీ కుటుంబంతో స్నేహపూర్వక సంబంధాలున్నాయి. ఇదే అనంత్‌ అంబానీ, రాధికా మర్చంట్‌ల మధ్య ప్రేమకు దారితీసింది. అంబానీ ఇంట జరిగే ప్రతి కార్యక్రమంలోనూ రాధిక పాల్గొంటూ అందరి దృష్టినీ ఆకర్షించేది. ఎన్నో ఏళ్లుగా ప్రేమలో ఉన్న వీరు చివరకు వివాహ బంధంతో ఒక్కటికాబోతున్నారు.

