October 29, 2023 / 11:48 AM IST

Indian-2 Movie | తమిళ ఇండస్ట్రీ నుంచి వస్తున్న భారీ బడ్జెట్ చిత్రాల్లో ఇండియన్‌-2 (Indian-2 ) ఒకటి. శంకర్‌ డైరెక్షన్‌లో వ‌చ్చిన ఈ సినిమాలో కమల్‌ నటన అప్పట్లో ఓ సంచలనం. ఇరవై ఏడేళ్ల క్రితం వచ్చిన ఈ సినిమా బాక్సాఫీస్‌ దగ్గర సృష్టించిన రికార్డులు అంతా ఇంతా కాదు. అప్పట్లోనే ఈ సినిమా రూ.50 కోట్ల గ్రాస్‌ను కలెక్ట్‌ చేసింది. కాగా ఇన్నేళ్ల తర్వాత ఈ సినిమాకు సీక్వెల్‌ తెరకెక్కుతుంది. అయితే అనుకోని కారణాలతో ఈ సినిమా వాయిదా పడుతూ వ‌స్తుంది. అటు శంకర్ కూడా రామ్ చరణ్ ‘గేమ్‌ ఛేంజర్‌’(Game Changer)తో బిజీ అయ్యారు. రెండు సినిమాలకి ఈక్వల్‌గా కొన్నాళ్ళు పని చేశారు. అయితే కొన్నాళ్ళుగా ఎలాంటి అప్‌డేట్ లేకుండా వున్న‌ ‘ఇండియన్‌ 2′ ప్రాజెక్ట్ ఇప్పుడు మరో అడుగుముందుకు వేసింది. తాజాగా ఈ మూవీ నుంచి మేక‌ర్స్ సాలిడ్ అప్‌డేట్ ఇచ్చారు.

మేక‌ర్స్ తాజాగా ఈ చిత్రానికి సంబంధించిన గ్లింప్స్ రిలీజ్ డేట్‌ను ప్ర‌క‌టించారు. న‌వంబ‌ర్ 03న ఈ సినిమా గ్లింప్స్‌ను విడుద‌ల చేయ‌నున్న‌ట్లు చిత్ర‌బృందం పోస్ట‌ర్‌ను విడుద‌ల చేసింది. ఈ పోస్ట‌ర్‌లో కమల్ హాసన్ ఉండ‌గా.. బ్యాక్‌గ్రౌండ్‌లో జనాలు క‌నిపిస్తున్నారు.

Celebration begins early 🥳 Get ready for “INDIAN-2 AN INTRO” a glimpse of #Indian2 🇮🇳 releasing on NOV 3 🗓️#HBDUlaganayagan

🌟 Ulaganayagan @ikamalhaasan 🎬 @shankarshanmugh 🎶 @anirudhofficial 📽️ @dop_ravivarman 🪙 @LycaProductions #Subaskaran @RedGiantMovies_ 🤝🏻… pic.twitter.com/awLd8I0zra

— Lyca Productions (@LycaProductions) October 29, 2023