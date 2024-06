June 8, 2024 / 11:20 AM IST

Ramoji Rao – Allu Arjun | ఈనాడు గ్రూప్‌ చైర్మన్‌ రామోజీ రావు మృతిపట్ల టాలీవుడ్ ఐకాన్ స్టార్ అల్లు అర్జున్ సంతాపం తెలిపారు. ఈ సంద‌ర్భంగా ఎక్స్ వేదిక‌గా ఎమోష‌న‌ల్ పోస్ట్ చేశాడు. రామోజీ రావు గారి మరణవార్త విని చాలా బాధపడ్డాను. నేను గౌరవించే స్ఫూర్తిదాయక వ్యక్తుల్లో ఆయన ఒకరు. మీడియా, సినిమా, ఇతర రంగాలకు ఆయన చేసిన సేవలు మరువలేనివి. ఆయన కుటుంబ సభ్యులకు నా ప్రగాఢ సానుభూతి తెలియజేస్తున్నా. రామోజీరావు ఆత్మకు శాంతి చేకూరాలని ప్రార్థిస్తున్నా అంటూ అల్లు అర్జున్ రాసుకోచ్చాడు.

Deeply saddened by the passing of #RamojiRao Garu, a pioneer and an inspiring visionary whom I deeply respect. I feel his aura every time I shoot at #RFC. His unparalleled contributions to the media, cinema, and many other industries will never be forgotten. Heartfelt condolences…

— Allu Arjun (@alluarjun) June 8, 2024