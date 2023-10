Pooja hegde | ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేనంటోన్న బుట్టబొమ్మ.. హ్యాపీ బర్త్‌ డే టు పూజాహెగ్డే

October 13, 2023 / 08:54 AM IST

Pooja hegde | ఇండియన్ ఫిలిం ఇండస్ట్రీలో వన్ ఆఫ్ ది మోస్ట్‌ వాంటెడ్‌ హీరోయిన్ల జాబితాలో టాప్‌లో ఉంటుంది పూజాహెగ్డే (Pooja Hegde). ఈ సిల్వర్ స్క్రీన్‌ బుట్టబొమ్మ బ్యాక్ టు బ్యాక్‌ హిట్స్‌ అందుకుంటూ టాలీవుడ్‌, బాలీవుడ్‌, కోలీవుడ్.. ఇలా అన్ని ఇండస్ట్రీల దర్శకనిర్మాతలకు మోస్ట్ వాంటెడ్‌ హీరోయిన్‌గా మారిపోయింది. కొంతకాలంగా మంచి బ్రేక్ కోసం ఎదురుచూస్తోంది పూజాహెగ్డే . తెలుగు, తమిళం, హిందీ భాషల్లో సూపర్ పాపులారిటీ సంపాదించుకున్న పూజాహెగ్డే నేడు బర్త్‌ డే (Birthday) జరుపుకుంటోంది.

పూజాహెగ్డే నేటితో 33వ పడిలోకి అడుగుపెట్టింది. పుట్టినరోజు సందర్భంగా అభిమానులు, ఫాలోవర్లు, నెటిజన్లు శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నారు. గతేడాది కిసీ కా భాయ్ కిసీ కీ జాన్ సినిమాలో మెరిసిన పూజాహెగ్డే కొత్త ప్రాజెక్టుకు సంబంధించి మాత్రం ఎలాంటి అప్‌డేట్ ఇవ్వలేదు. సోషల్ మీడియాలో పొడుగుకాళ్ల సుందరికి ఫ్యాన్‌ ఫాలోయింగ్ ఎక్కువే అని ప్రత్యేకించి చెప్పనవసరం లేదు. పూజాహెగ్డే ఒక్క పోస్ట్ పెట్టిందంటే చాలు, లైకులు, కామెంట్స్‌ వర్షంలా కురుస్తుంటాయి.

ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేనంటూ.. తాజాగా వెకేషన్‌లో తీసిన ఓ వీడియోను ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో షేర్ చేసింది పూజాహెగ్డే. ఇంతకీ తాను ఎక్కడికెళ్లిందనేది సస్పెన్స్‌లో పెట్టిన పూజాహెగ్డే.. బర్త్ డేను అందమైన సముద్రతీరంలో జరుపుకుంటున్నట్టు చెప్పకనే చెబుతోంది.

సాగర తీరంలో పూజాహెగ్డే ఇలా..

View this post on Instagram

పూజాహెగ్డే మెస్మరైజింగ్‌ వీడియోలపై ఓ లుక్కేయండి..

#PoojaHegde looks amazing in green and white this morning at the airport 🤍💚 pic.twitter.com/zRMxKTl9rl

— Pinkvilla (@pinkvilla) October 12, 2023