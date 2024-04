April 17, 2024 / 11:38 AM IST

Hanuman Movie | టాలీవుడ్ లేటెస్ట్ సెన్సేషన్ ప్రశాంత్‌వర్మ (Prashanth Varma) దర్శకత్వంలో వ‌చ్చిన రీసెంట్ బ్లాక్ బ‌స్ట‌ర్ ‘హనుమాన్‌’. తేజ సజ్జా కథానాయకుడిగా న‌టించిన ఈ చిత్రం సంక్రాంతి కానుక‌గా ప్రేక్ష‌కుల ముందుకు వ‌చ్చి వ‌ర‌ల్డ్‌వైడ్‌గా రూ.250 కోట్లుకు పైగా వ‌సూళ్లు రాబ‌ట్టింది. ఇదిలావుంటే ఈ సినిమా ముగింపులో సీక్వెల్ ఉంటుంద‌ని ప్ర‌శాంత్ వ‌ర్మ ప్ర‌క‌టించిన విష‌యం తెలిసిందే. తాజాగా దీనికి సంబంధించిన అప్‌డేట్‌ను ఇచ్చాడు ప్ర‌శాంత్ వ‌ర్మ.

“वचनं धर्मस्य रक्षणं” 🙏

Wishing everyone a very Happy & Blessed #RamNavami ❤️

On this sacred occasion and with the divine blessings of Lord Rama, this is my promise to all the audience across the globe to give you an experience like never before & a film to celebrate for a… pic.twitter.com/gFNWsN9F06

— Prasanth Varma (@PrasanthVarma) April 17, 2024