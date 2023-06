June 27, 2023 / 03:32 PM IST

Chiyaan Vikram | ప్రయోగాత్మక సినిమాలు చేసే స్టార్ హీరోల్లో ఫస్ట్‌ ప్లేస్‌లో ఉంటాడు కోలీవుడ్ స్టార్ హీరో చియాన్‌ విక్రమ్ (Chiyaan Vikram). ప్రస్తుతం బ్యాక్ టు బ్యాక్ సినిమాలతో బిజీగా ఉన్న విక్రమ్‌ నటిస్తున్న చిత్రాల్లో ఒకటి తంగలాన్ (Thangalaan). పా రంజిత్ డైరెక్ట్‌ చేస్తున్నాడు. తమిళ్‌ అడ్వెంచరస్‌ హిస్టారికల్ డ్రామా నేపథ్యంలో వస్తోన్న ఈ సినిమా నుంచి విడుదల చేసిన గ్లింప్స్ గూస్‌ బంప్స్ తెప్పిస్తూ టాక్ ఆఫ్‌ ది ఇండస్ట్రీగా నిలుస్తోంది. కాగా ఈ సినిమాను ప్రశంసలతో ముంచెత్తాడు బాలీవుడ్ డైరెక్టర్ అనురాగ్ కశ్యప్ (Anurag Kashyap)‌.

సుహాసినితో అనురాగ్ కశ్యప్ జరిపిన చిట్‌ చాట్‌ సెషన్‌లో తంగలాన్ లాంటి విజువల్స్‌ను తాను ఇప్పటివరకు హిందీలో చూడలేదన్నాడు. దక్షిణాది నుంచి వచ్చే సినిమాలు చాలా ప్రభావితం చేసేలా ఉంటాయని, అలాంటి సినిమాలను చాలా స్పూర్తిగా తీసుకుంటానని చెప్పుకొచ్చాడు అనురాగ్ కశ్యప్‌. ఇప్పుడీ కామెంట్స్ నెట్టింట హల్ చల్ చేస్తున్నాయి. తాజా టాక్‌ ప్రకారం తంగలాన్‌ షెడ్యూల్ ఒకటి సోమవారం పూర్తి చేసుకుంది. కొత్త షెడ్యూల్‌ మధురైలో వారంపాటు కొనసాగనుంది. ఈ షెడ్యూల్‌తో తంగలాన్ షూటింగ్ పూర్తి కానుంది. ప్రీ ఇండిపెండెన్స్ పోర్షన్‌ను మధురైలో చిత్రీకరించనున్నట్టు సమాచారం. తంగలాన్‌ చిత్రాన్ని 2024 ప్రథమార్థంలో విడుదల చేయనున్నారు.

I don’t see visuals like #Thangalaan in Hindi, films from south are so rooted. I’m getting very inspired seeing such films – #AnuragKashyap#ChiyaanVikram | #PaRanjith pic.twitter.com/JJGn0AARej

— Kalaiarasan (@ikalaiarasan) June 26, 2023